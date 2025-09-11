Barwy szczęścia, odcinek 3215: Józefina dowie się, że Cezaremu udało się namierzyć oszusta Andrzeja! Tylko dlatego jej o tym nie powie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3215 - środa, 17.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3215 odcinku "Barw szczęścia" Józefina już będzie wiedzieć, że Cezaremu, a właściwie Celinie, udało się odszukać oszusta Andrzeja! I choć Rawicz, po konsultacji z Natalią i Malwiną, za wszelką cenę spróbuje ukryć to przed matką, to nie przewidzi jednak, że ich sekret usłyszy i Emilka, która postanowi go wykorzystać do własnych celów!

Ale oczywiście Cezary w 3215 odcinku "Barw szczęścia" nie zachowa się tak bez powodu! A wszystko przez to, że nawet mimo tego, iż Brońskiej uda się namierzyć Zastoję-Modelskiego w Dubaju, to jednak polska policja będzie mieć w tej sprawie związane ręce, gdyż wówczas nie będzie umowy o ekstradycji, przez co nie będą w stanie nic zrobić! A Rawicz nie będzie chciał dawać matce fałszywej nadziei!

Emilka wyda Cezarego przed Józefiną w 3215 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3215 odcinku "Barw szczęścia" i tak będzie musiał jej wszystko powiedzieć, bo Józefina od razu zażąda od niego wyjaśnień, gdy wszystkiego dowie się od Emilki! Zdradzamy, że Brodzińska wygada się przez Rawiczową, gdyż uzna, że w ten sposób szybciej będzie w stanie załatwić swoim koleżankom darmowe jazdy w stadninie.

Ale w 3215 odcinku "Barw szczęścia" i ona mocno się przeliczy, gdyż sprowadzenie oszusta Andrzeja do Polski wcale nie będzie takie proste i to, że i seniorka w końcu będzie o tym wiedzieć, niczego nie zmieni! Poza tym, że jak tylko się o tym dowie, to od razu naskoczy na syna!

- Gdzie jest Zastoja? - zapyta go otwarcie Józefina.

Cezary w końcu wyzna matce prawdę o oszuście Andrzeju w 3215 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, wtedy w 3215 odcinku "Barw szczęścia" Cezary jeszcze nie będzie wiedział, że jego matka zna już całą prawdę, którą wygada jej Emilka. I z tego względu postanowi dalej brnąć w swoje kłamstwa, ale już nie na długo, bo Józefina mu nie odpuści, przez co i on będzie musiał wreszcie powiedzieć jej prawdę!

- Nie wiem… Poszukiwania wciąż trwają... - okłamie ją Cezary.

- Przestań kłamać! Wiem, że go namierzyłeś gdzieś na Wschodzie! - zdemaskuje go matka.

- Wynająłem prywatną detektyw... Odnalazła go w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - potwierdzi jej syn.

Ale w 3215 odcinku "Barw szczęścia" Józefina nie daruje mu tego, że to przed nią ukrył! I choć wówczas Cezary od razu wyjaśni jej, czemu tak postąpił, to matka i tak będzie miała mu to za złe!

- I trzymałeś to przede mną w tajemnicy?! - oburzy się Józefina.

- Bo nie chciałem ci niepotrzebnie robić nadziei! Sprowadzenie go z Emiratów jest problematyczne, Polska nie ma z nimi umowy o ekstradycji... - wyjaśni jej Rawicz.