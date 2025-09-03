Barwy szczęścia, odcinek 3220: Tragiczny finał zbiórki Agaty i Ignacego! Tak skończą po pomocy Omarowi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3220 - środa, 24.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3220 odcinku "Barw szczęścia" Agata postanowi opublikować na swoim blogu informację o tym, że pieniądze z ich wspólnej zbiórki z Ignacym na kamper zdecydowali się przekazać na leczenie Omara. I choć Kieliszewski będzie ogromnie obawiał się reakcji ludzi i jak się szybko okaże i słusznie, to jednak Pyrka postanowi być szczera ze swoimi odbiorcami i powiedzieć im prawdę. Ale niestety to nie skończy się dobrze...

Wszystko przez to, że już w 3220 odcinku "Barw szczęścia" na parę wyleje się ogromna fala hejtu, a niektórzy darczyńcy zaczną im nawet grozić pozwami sądowymi! Tym bardziej, że wpłacając pieniądze nie będą świadomi na to, że pójdą one jednak na inny cel ich niż ich spalony kamper. A zwłaszcza jeszcze na leczenie jakiegoś nieubezpieczonego obcokrajowca. Szczególnie, że gdyby wiedzieli to wcześniej, to pewnie nawet by ich nie wpłacili, bo przecież bezpośrednia zbiórka na Omara wcale nie będzie im nie szła!

Darczyńcy doniosą na Agatę i Ignacego do prokuratury w 3221 odcinku "Barw szczęścia"!

I z tego względu w 3220 odcinku "Barw szczęścia" niestety nie pozostaną tylko przy słowach, a przejdą i do czynów. I faktycznie zgłoszą do prokuratury defraudację środków ze zbiórki, przez co para znajdzie się już w poważnych opałach. Tym bardziej, gdy Klemens z punktu prawnego uzna, że ich darczyńcy mają rację i nakaże Agacie i Ignacemu zwrócić im środki.

Tyle tylko, że tych w 3221 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka i Kiliszewski już przecież nie będą mieli, gdyż pójdą one na opłacenie leczenia Omara. I nie będzie to takie nic, którym będą dysponować i będą mogli pokryć, gdyż w grę wejdzie przecież aż 30 tysięcy złotych!

Pomoc Omarowi poróżni Pyrkę i Kiliszewskiego w 3222 odcinku "Barw szczęścia"!

Dlatego jak tylko o całej sytuacji w 3221 odcinku "Barw szczęścia" od Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) dowie się żona Omara, Halina Kałuża (Marta Zięba), to od razu zdecyduje się im pomóc! Do tego stopnia, że nabierze pożyczek parabankach, aby zapewnić im środki.

I w 3222 odcinku "Barw szczęścia" przekaże Ignacemu całą pożyczoną kwotę, co nie spodoba się Agacie. Szczególnie, iż doskonale będzie wiedzieć, w jakiej sytuacji jest Halina. I to niestety tylko zaogni powstały już kryzys w ich związku. Czy doprowadzi to w końcu do ich rozstanie? Tego dowiemy się już niebawem!