Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3200: Zazdrosna Agnieszka nie odpuści sobie rozwodu Łukasza i Kasi! Wpadnie do sądu prosto z lotniska - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Rozwód Kasi (Katarzyna Glinka) i Łukasza (Michał Rolnicki) w 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" stanie się faktem, ale to, co wydarzy się tuż po rozprawie, zaskoczy wszystkich. Agnieszka (Katarzyna Tlałka), siostra Kasi i obecna partnerka Łukasza, nie zamierza siedzieć z założonymi rękami. Prosto z lotniska wpadnie do sądu, by być świadkiem końca małżeństwa swojej siostry! W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Agnieszka ucieszy się jak nigdy, że Łukasz w końcu jest wolnym mężczyzną.