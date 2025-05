Barwy szczęścia, odcinek 3200: Kasia przejdzie kryzys przed rozwodem z Łukaszem! Pożałuje rozstania? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3200 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia od samego rana będzie wyraźnie roztrzęsiona. Wszystko będzie wypadać jej z rąk, a myśli będą krążyć wokół zbliżającej się rozprawy rozwodowej. Mariusz (Rafał Cieszyński) zauważy jej stan i spróbuje ją pocieszyć, jednak kobieta nie będzie w stanie ukryć swojego niepokoju. Choć ich miłość już dawno się wypaliła, a każde z nich znalazło nowego partnera, to jednak rozwód okaże się dla niej bolesnym doświadczeniem.

Kasia w 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zacznie się zastanawiać, czy decyzja o rozstaniu była słuszna. Czy uczucia do Łukasza wciąż w niej drzemią? Czy to tylko stres przed nowym rozdziałem w życiu?

Kasia i Łukasz w 3200 odcinku "Barw szczęścia" podpiszą rozwód, ale emocje nie opadną

W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia i Łukasz staną przed sędzią, by zgodnie potwierdzić, że ich małżeństwo nie ma już przyszłości. Rozwód przebiegnie spokojnie, bez orzekania o winie, jednak emocje będą sięgać zenitu. Łukasz przeprosi Kasię za wszystko, co doprowadziło do rozpadu ich związku, a w jego oczach pojawią się łzy. Kasia również nie będzie w stanie ukryć smutku. Choć każde z nich ma już nowego partnera, to jednak zakończenie małżeństwa okaże się dla nich trudnym doświadczeniem...

Nieudane zaręczyny Mariusza załamią go w 3200 odcinku "Barw szczęścia"!

Po rozprawie rozwodowej, Mariusz postanowi wykorzystać moment i oświadczy się Kasi. Przygotuje romantyczną scenerię, licząc na pozytywną odpowiedź. Jednak Górka, świeżo po zakończeniu małżeństwa, nie będzie gotowa na kolejny ślub i odrzuci jego oświadczyny. Dla Mariusza będzie to ogromny cios, który podważy jego pewność siebie i męską dumę. W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zobaczymy, jak rolnik zmaga się z odrzuceniem i próbuje zrozumieć decyzję Kasi. Czy ich związek przetrwa tę próbę? Przekonamy się już niebawem.

