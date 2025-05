Barwy szczęścia, odcinek 3200: Rozwód Kasi i Łukasza nie przebiegnie tak, jak zakładali. Tego nie przewidzą - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3200 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kasia i Łukasz rozwiodą się w 3200 odcinku "Barw szczęścia", ale ich spotkanie w sądzie na sali rozpraw wcale nie przebiegnie tak, jak zakładali. Nie ma mowy o tym, że któreś z małżonków wycofa się z rozwodu i uzna, że ich małżeństwo da się uratować. Nic z tych rzeczy! Kasia kocha przecież Mariusza, a Łukasz stworzył związek z Agnieszką, którą też obdarzył uczuciem. Ale czy miłość Sadowskich naprawdę się wypali?

Tak przebiegnie rozwód Kasi i Łukasza w 3200 odcinku "Barw szczęścia"

Co prawda w 3200 odcinku "Barw szczęścia" małżonkowie będą zgodni, że już nie chcą być razem, że muszą się rozstać w zgodzie i przyjaźni, bo przecież dla syna Ksawerego (Bartosz Gruchot) nadal będą rodziną. Poza tym w decydującej chwili przed rozwodem do Łukasza dotrze, że to on pozwolił Kasi odejść, że zbyt mocno zaangażował się w niebezpieczną pracę reportera, a żona poszukała spokoju w ramionach Mariusza w Brzezinach. To dlatego Sadowski przeprosi Kasię za wszystko.

Łukasz pożałuje rozwodu z Kasią w 3200 odcinku "Barw szczęścia"?

Przybity Łukasz w 3200 odcinku "Barw szczęścia" wyzna żonie, że nie wyobrażał sobie dnia, w którym spotkają się w sądzie przeciwko sobie.

- Przecież nie jesteśmy tu przeciwko sobie – poprawi go Kasia, bo zgodzą się na rozwód za porozumieniem stron, bez orzekania o winie.

- W sumie jak na rozwodzące się małżeństwo jesteśmy całkiem zgodni i nieźle się dogadujemy - doda Kasia, cytowana przez światseriali.interia, która także nie zdoła ukryć jak jest przybita.

W 3200 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz podpisze dokumenty rozwodowe, ale w jego oczach pojawią się łzy na wspomnienie najlepszych chwil spędzonych z Kasią. Po rozwodzie Kasia i Łukasz wcale nie będą szczęśliwi. Chociaż byłych małżonków będą wspierali nowi partnerzy - Mariusz i Agnieszka - to dzień zakończenia małżeństwa Sadowskich przebiegnie nie po ich myśli.

