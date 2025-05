Barwy szczęścia, odcinek 3200: Łukasz wciąż kocha Kasię? Rozwód doprowadzi go do łez - ZDJĘCIA, WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3200 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia od samego rana będzie roztrzęsiona. Wszystko będzie wypadać jej z rąk, a myśli będą krążyć wokół zbliżającej się rozprawy rozwodowej. Jej obecny partner, Mariusz (Rafał Cieszyński), zauważy, że coś jest nie tak i spróbuje ją pocieszyć.

Kasia przyzna, że rozwód z Łukaszem to dla niej trudne przeżycie, mimo że ich drogi już dawno się rozeszły. W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" kobieta będzie się zastanawiać, czy decyzja o rozwodzie była słuszna?

Łukasz w 3200 odcinku "Barw szczęścia" nie przestał kochać Kasi? Rozwód z nią wywoła u niego smutek

W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz będzie równie przygnębiony co Kasia. Przed salą sądową oboje będą wspominać wspólne chwile, co sprawi, że Łukaszowi zakręci się łza w oku. Sadowski przeprosi nawet Kasię za wszystko, co doprowadziło do rozpadu ich małżeństwa.

Choć oboje zgodzą się na rozwód za porozumieniem stron, to emocje będą silniejsze niż przypuszczali. W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz wyzna, że nie wyobrażał sobie dnia, w którym spotkają się w sądzie jako przeciwnicy...

Łukasz i Kasia w 3200 odcinku "Barw szczęścia" podpiszą rozwód, ale czy to naprawdę koniec?

W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" rozwód Kasi i Łukasza stanie się faktem. Po podpisaniu dokumentów każde z nich pójdzie w swoją stronę, ale emocje nie opadną. Łukasz, mimo że jest w związku z Agnieszką (Katarzyna Tlałka), będzie miał mieszane uczucia. Z kolei Kasia, choć związana z Mariuszem, również nie będzie pewna, czy podjęła właściwą decyzję. W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" oboje będą musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to naprawdę koniec ich historii.