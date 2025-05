Barwy szczęścia, odcinek 3197: Bruno spróbuje ukryć przed Karoliną swoją relację z Jagodą, ale zbyt długo nie wytrzyma! Już nie zdoła się powstrzymać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3197 - piątek, 23.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3197 odcinku "Barw szczęścia" Karolina zacznie się przyglądać relacji Bruna i Jagody z coraz większym niepokojem. Co prawda, ucieszy ją fakt, że kochanek w końcu przestał traktować ją wroga i zaczął się z nią lepiej dogadywać, gdyż przecież od tego będzie zależała przyszłość jego kontaktów z Tadziem (Józio Trojanowski), to jednak jej zdaniem zbliżą się nieco za blisko!

Zdradzamy, że prawdziwym przełomem w ich stosunkach będzie wypadek Tadzia, który włoży sobie do ucha 1 z koralików Jagody, gdy nieostrożny Bruno przypadkiem rozerwie jej korale. Wówczas konieczna okaże się interwencja lekarza, przez co oboje udadzą się na SOR, gdzie Stański weźmie całą winę na siebie, czym mocno zaimponuje Redlińskiej i sprawi, że spojrzy na niego innym okiem. Do tego stopnia, że wstawi się za nim u Bożeny (Marieta Żukowska), co stanie się już dla Karoliny w 3197 odcinku "Barw szczęścia" punktem zapalnym!

Karolinę zaczną niepokoić bliskie relacje Bruna z Jagodą w 3197 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3197 odcinku "Barw szczęścia" Bruno zacznie mówić o Jagodzie już w zupełnie inny sposób, co oczywiście nie ujdzie jej uwadze, gdyż Redlińska nie będzie już dla niego tylko kuratorką, a kimś więcej! I to już wcale się jej nie spodoba! Szczególnie, iż doskonale będzie pamiętać, od czego zaczęła się ich relacja, a następnie romans, który doprowadził do jego rozwodu z Bożeną. I ogromnie zacznie się bać, że w jej przypadku będzie mogło być podobnie!

- Przeszliście na „ty”? - zdziwi się Karolina.

- Nie, skąd, nie przeszliśmy… Ale „kurator” brzmi jakoś tak nieprzyjaźnie i groźnie.. Postanowiłem nabić u niej maksymalną ilość punktów! Życzliwa kuratorka to dla mnie jak dar prosto z nieba… - spróbuje nieudolnie wytłumaczyć się Bruno, ale tym w 3197 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie uspokoi podejrzliwej kochanki.

Stański okłamie kochankę w 3197 odcinku "Barw szczęścia", ale w końcu sam się wsypie!

I słusznie, bo w 3197 odcinku "Barw szczęścia" Karolina faktycznie będzie mieć nosa! A to dlatego, że relacja Bruna i Jagody już zdecydowanie wyjdzie poza tą służbową, gdyż jej kochanek i kuratorka zaczną się ze sobą kontaktować już nie tylko w sprawie Tadzia, co oczywiście początkowo Stańśki spróbuje przed Różańską ukryć! I już zacznie ją okłamywać!

- Kto to?... - spyta Różańska.

- ...Mama. Życzy nam… miłego wieczoru! - okłamie ją Stański.

Ale zbyt długo tak nie wytrzyma, gdyż już w 3199 odcinku "Barw szczęścia" wygada się przed własną kochanką, gdy w tajemnicy przed nią spotka się z Jagodą! Zdradzamy, że Bożena nieoczekiwanie poprosi byłego męża, aby przyjechał po ich syna i zawiózł go na terapię, co on oczywiście zgodzi się uczynić. I choć pojedzie na Mazury sam, to po wszystkim spotka się z Redlinską w "Feel Good", przez co wróci do domu późnym wieczorem. I wówczas przypadkowo wygada się Karolinie o swojej pozasłużbowej schadzce z Jagodą!

