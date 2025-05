Barwy szczęścia, odcinek 3194: Madzia dostanie spadek po Henryku? Wiktor włączy byłą dziewczynę do fundacji Kępskiego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3194 - wtorek, 20.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3194 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz zaproponuje Wiktorowi, aby z pieniędzy ze spadku po ich zmarłym ojcu, założyli fundację dla ofiar takich zwyrodnialców jak on! Kępski będzie chciał w ten sposób uczcić pamięć Grażyny (Kinga Suchan), Madzi, a także innych ofiar, które wpadły w ręce nie tylko męża Wandy (Maja Barełkowska), ale także i innych mężczyzn.

I oczywiście, zapragnie, aby to właśnie jego brat stanął na czele tej organizacji, gdyż uzna, że i jemu coś się od niego należy. I choć początkowo Wiktor w ogóle nie będzie chciał słyszeć o spadku, ani o niczym z nim związanym, to jednak, gdy w 3194 odcinku "Barw szczęścia" usłyszy o pomyśle Tomasza, to zmieni zdanie i od razu postanowi włączyć do niego kogoś jeszcze!

Wiktor złoży Madzi szokującą propozycję w 3194 odcinku "Barw szczęścia"!

A mianowicie Madzię, której w 3194 odcinku "Barw szczęścia" zaproponuje całkowite przejęcie sterów w fundacji, a tym samym niejako przejęcia całego spadku po Henryku, gdyż właśnie na to pójdą jego pieniądze. I mimo iż w pierwszej chwili i Banasiowa nie będzie co do tego przekonana, to jednak Kępski tak łatwo nie odpuści i zacznie ją do tego coraz bardziej namawiać.

Tym bardziej, że w 3194 odcinku "Barw szczęścia" wciąż będzie w tym widział szansę i dla nich, gdyż dzięki temu dalej będą mogli "być razem", co raczej także nie będzie przemawiać do Madzi, gdyż przecież nie będzie ona chciała wiązać się z synem swojego oprawcy. Ale komplementy Wiktora sprawią, że jednak zacznie o tym myśleć. Szczególnie, że po wcześniejszych własnych akcjach będzie mieć już doświadczenie w tym temacie!

- Bylibyśmy w tym razem: ty kierujesz, ja pomagam, ile tylko mogę!… - zacznie Wiktor, ale widząc minę byłej kochanki od razu będzie wiedział, co się święci - Magda, słuchaj: skumam, jeśli odmówisz… Ale ja na tym miejscu nie widzę nikogo innego, tylko ciebie!

Z kim ostatecznie Kępski poprowadzi fundację po zmarłym ojcu w 3194 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy zatem w 3194 odcinku "Barw szczęścia" Madzia zgodzi się na propozycję Wiktora i stanie na czele fundacji Kępskiego? A może jednak odmówi i jej były chłopak zostanie w tym sam? Tego dowiemy się już niebawem, ale już możemy zdradzić 1!

A mianowicie, że nie pomoże mu w tym Wanda, gdyż, mimo prób, Tomaszowi nie uda się ich pojednać, a jego brat dalej nie będzie chciał współpracować ze swoją macochą. I niestety w w 3198 odcinku "Barw szczęścia" Kępskiemu przyjdzie jej to przekazać i to jeszcze w czasie świąt Bożego Narodzenia...