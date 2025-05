Barwy szczęścia, odcinek 3198: Smutne święta Kępskich po śmierci Henryka! Na Wandę spadnie kolejny cios - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3198 - poniedziałek, 26.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3198 odcinku "Barw szczęścia" to będą zupełnie inne święta Bożego Narodzenia dla Kępskich, gdyż spędzą je w okrojonym składzie i bez zmarłego Henryka, za którym Wanda wciąż straszliwie będzie tęsknić. Kępska wciąż nie pozbiera się po śmierci męża, dlatego Tomasz zacznie się straszliwie obawiać, jak to wszystko będzie wyglądać.

I nic dziwnego, gdyż przecież tuż po pogrzebie jego ojca zaatakowała jedną z jego ofiar, Grażynę (Kinga Suchan), ale teraz bezpośrednio nie będzie mieć takiej możliwości, gdyż w 3198 odcinku "Barw szczęścia" Wiracka spędzi je osobno w towarzystwie Madzi (Natalia Sierzputowska), którą zaprosi do siebie na Wigilię i Wiktora, który z pewnością także nie będzie chciał jej spędzać w obecności Kępskich! A zwłaszcza Wandy, z którą wciąż nie będzie w stanie się pojednać!

Tomasz przekaże Wandzie kolejną tragiczną wiadomość w 3198 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3198 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz będzie miał więcej powodów do obaw! A to dlatego, że będzie miał dla swojej matki jeszcze 1 złą wiadomość, która z pewnością równie mocno ją zaboli, co śmierć jej męża.

Zdradzamy, że w 3198 odcinku "Barw szczęścia" Kępski będzie musiał przekazać matce, iż nie będzie mogła poprowadzić fundacji dla ofiar przemocy, której dopuścił się także i Henryk wobec Madzi, Grażyny i innych kobiet. A wszystko przez to, że Wiktor się na to nie zgodzi, gdyż do współpracy zaprosi nie wdowę po zwyrodnialcu, a właśnie jedną ze skrzywdzonych dziewczyn. I jego wybór padnie oczywiście na jego byłą kochankę!

Czy Kępska jeszcze to utrzyma w 3198 odcinku "Barw szczęścia"?

I to w 3198 odcinku "Barw szczęścia" z pewnością już całkiem załamie Wandę, która jeszcze nie zdoła pozbierać się z żałoby po Henryku, a już spadnie na nią kolejny cios. Oczywiście, Tomasz nie będzie chciał dokładać matce, ale niestety nie zdoła także wpłynąć na Wiktora, który pod jej kątem będzie nieugięty i to od dłuższego czasu.

A to właśnie on będzie głównym zarządzającym projektu, w związku z czym jego brat nie zdoła nic zrobić. Jednak nie będzie mógł też okłamywać matki. Ale jak w 3198 odcinku "Barw szczęścia" ona na to zareaguje? Czy Wanda już kompletnie się załamie? Tego dowiemy się już niebawem!