Barwy szczęścia, odcinek 3194: Tomasz odda Wiktorowi spadek po zmarłym Henryku! Na to pójdą pieniądze Kępskiego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3194 - wtorek, 20.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3194 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz nie ustanie w próbach scalenia rodziny po śmierci Henryka! Kępski wciąż będzie robił wszystko, aby pogodzić ze sobą Wiktora z Wandą (Maja Barełkowska), ale jego brat wciąż nie będzie chciał o tym słyszeć, gdyż nadal będzie miał żal do swojej macochy, że przez lata kryła zboczeńca.

I nawet jego śmierć nie zmieni co do niej jego podejścia, z czego jego brat doskonale już zda sobie sprawę. I w 3194 odcinku "Barw szczęścia" znajdzie pewne rozwiązanie, aby nieco wpłynąć na Wiktora!

Tomasz zaproponuje Wiktorowi, aby otworzyli fundację z pieniędzy po zmarłym Henryku w 3194 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3194 odcinku "Barw szczęścia" Kępski zdecyduje się na zaskakujący krok w sprawie spadku po zmarłym Henryku! A to dlatego, że postanowi niejako przekazać go Wiktorowi, czym mocno zszokuje nie tylko swojego brata, ale także i jego matkę, a swoją byłą kochankę Grażynę. Tym bardziej, że Tomasz nie zrobi tego bez powodu, gdyż pójdzie za tym pewien pomysł!

W 3194 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz zaproponuje Wiktorowi, aby z pieniędzy ze spadku po ich zmarłym ojcu założyli fundację dla ofiar przemocy seksualnej, którą on miałby zarządzać! Kępski będzie chciał w ten sposób uczcić pamięć Grażyny i Madzi (Natalia Sierzputowska), a także innych kobiet, które Henryk skrzywdził przed śmiercią i w żaden sposób za to nie odpowiedział. A przy okazji nieco zrekompensować im krzywdy, wyrządzone przez własnego ojca!

Kępski przystanie na propozycję brata w 3194 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3194 odcinku "Barw szczęścia" pomysł Tomka ogromnie spodoba się Wiktorowi, który od razu zaproponuje, aby do ich fundacji dołączyła także Madzia! I to nie tylko ze względu na to, że sama także padła ofiarą jego ojca, ale również z tego względu, że wcześniej także działała w tej sprawie i to z pozytywnym skutkiem, gdyż jej akcje odbiły się szerokim echem!

A w 3194 odcinku "Barw szczęścia" Kępski raczej nie będzie miał ku temu nic przeciwko, czym jeszcze bardziej ucieszy swojego brata. A to dlatego, że chociaż w ten symboliczny sposób Henryk poniesie jakąkolwiek karę za to, co za życia jeszcze zrobił kobietom, w tym przede wszystkim i im najbliższym. A zwłaszcza jemu!