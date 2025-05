Barwy szczęścia, odcinek 3183: Do redakcji „Szoku” trafi tajemnicza paczka. Kornel domyśli się, że to bomba – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3183: Wanda wróci do siebie, a Tomasz wciąż będzie sam. Oliwka dalej będzie z nim pogrywać - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3183 - poniedziałek, 05.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu "Barwy szczęścia" w życiu Kornela wydarzyły się ostatnio ważne rzeczy. Przede wszystkim po trzydziestu latach rozeszły się drogi jego i Sławki (Ewelina Serafin). Na zawsze. Rozwód przeprowadził Klemens (Sebastian Perdek).

Samotna przyszłość Kornela w 3138. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Kornel dotkliwie odczuje samotność w serialu "Barwy szczęścia". Rzuci się w wir pracy w wydawnictwie publikującym „Szok”, regularnie wpadając na pomysły budzące sprzeciw dziennikarzy. Taki los spotkał nawet propozycję codziennych ćwiczeń jogi, które miała prowadzić Jola (Małgorzata Potocka), choć opór pracowników w tym przypadku trudno zrozumieć.

Bomba Kornela w 3183. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3183. odcinku serialu "Barwy szczęścia" do redakcji „Szoku” dotrze paczka. Kornel dojdzie do wniosku, że skoro jest w brzydkim pudełku, to musi być od wroga rozzłoszczonego tekstem Weroniki. Kiedy będzie chciała je otworzyć, Jezierski wpadnie w panikę:

- Nie, nie otwieraj! W żadnym wypadku!

- Bez przesady. Nie popadajmy w paranoję – stwierdzi Werka, która już zaczęła odklejać zabezpieczającą ją taśmę.

- To nie jest paranoja, tylko ostrożność. W środku może być wąglik albo bomba (…) Weronika depcze po piętach mafii piaskowej, zapomniałeś, do czego są zdolni? - wzburzony Kornel odpowie Błażejowi (Piotr Ligienza), który powie mu, by nie siał paniki.

Paczka zostanie wręczona Joli, by odgadła, co jest w środku.

- Energia jest bardzo niepokojąca… To jest prezent od czytelnika dla mnie! Naklejka się odkleiła, ale ochroniarz ją znalazł i przyniósł z recepcji – wyjaśni Jola.

Dostanie pozytywkę, ponoć zabytkową i Kornel szybko zapędzi dziennikarzy z powrotem do pracy.