Barwy szczęścia, odcinek 3165: Zagorzała walka Bruna o Tadzia na oczach kuratorki. To ona oceni Stańskiego - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3171: Tolek przyzna się do winy! Agata i Ignacy odzyskają pieniądze za zniszczone auto - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3160: Wanda umrze? Serce Kępskiej nie wytrzyma, gdy dowie się, że to Henryk jest ojcem Wiktora - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3159: Tomasz wymierzy Henrykowi sprawiedliwość. Ojciec odbierze mu to, co najcenniejsze - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3165 - poniedziałek, 7.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3165 odcinku "Barw szczęścia" Bruno zostanie oceniony przez kuratorkę, która bacznie przyjrzy się jego relacji z Tadziem. Adoptowany syn Bożeny i Stańskiego na pewno cierpi przy rozstaniu rodziców, którzy nie są razem już od dłuższego czasu. Bożena nie chciała mieszkać w Warszawie, a Bruno wolał żyć blisko hotelu i miasta. Chociaż próbowali układać sobie życie, Stański od dawna interesuje się Karoliną (Marta Dąbrowska). Po wielu mniej lub bardziej udanych próbach zbudowania relacji, biznesmen wreszcie układa sobie życie u boku byłej pracownicy.

Kuratorka Jagoda oceni Bruna w 3165 odcinku "Barw szczęścia"

Stańscy biorą rozwód, a najważniejszą kwestią przy procesie będzie podział opieki nad Tadziem. Bruno startuje z dużo gorszej pozycji, bo bez względu na wszystko, to on zdradził Bożenę, oszukiwał i kłamał. Nawiązał romans z Karoliną, niejednokrotnie próbował przerwać łączącą ich więź, a nawet sama kobieta chciała odciąć się od Bruna i Bożeny. To na nic, bo uczucia Stańskiego i byłej pracownicy były silniejsze. Obecnie tworzą zakochaną parę.

Żaby jasno ocenić więź Tadzia z Brunem, w 3165 odcinku "Barw szczęścia" ich relacji przyjrzy się kuratorka sądowa. Jagoda Redlińska z ciekawością zaobserwuje opiekę Bruna, oceni jak mężczyzna podchodzi do wychowania syna. Czy kobieta opowie się po stronie Bożeny? Od jej słów wiele zależy.

Stański straci opiekę nad synem? Od kuratorki Jagody wiele zależy

Zdradzamy, że kolejne odcinki "Barw szczęścia" będą kręciły się wokół sprawy rozwodu Bożeny i Bruna. W sądzie musi paść decyzja, co dalej z Tadziem. Bruno chce kontaktu z synem, a Bożena nie ma zamiaru odpuszczać. Obserwacje i ocena kuratorki Jagody mogą być rozstrzygające dla dalszych losów tych bohaterów.