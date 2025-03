Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3156: Skruszony Henryk będzie błagał Wandę o kolejną szasnę! Naiwna żona wszystko mu wybaczy?

W 3156 odcinku "Barwy szczęścia" Henryk (Zbigniew Suszyński) padnie na kolana przed Wandą (Maja Barełkowska) i zacznie błagać ją o przebaczenie. Po wszystko, co jej zrobił, nagle ocknie się i zacznie przekonywać, że nie może bez niej żyć. Jednak żona Kępskiego będzie doskonale pamiętać wszystkie krzywdy, upokorzenia i zdrady. Czy mimo to da się uwieść słodkim słówkom skruszonego męża? Henryk, zrozpaczony i rozbity, w 3156 odcinku "Barwy szczęścia" spróbuje odbudować życie u boku Wandy i poprosić ją, by do niego wróciła. Jednak czy jego słowa będą szczere? Czy Kępski naprawdę zmieni się na lepsze? Oto, co już wiadomo!