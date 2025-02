Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3133: Wanda odejdzie od Henryka? Będzie miała szczerze dość jego zdrad - ZDJĘCIA

W 3133 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Henryk (Zbigniew Suszyński) znajdzie się w prawdziwych tarapatach! Jego kłamstwa i zdrady uleją się wszystkim, a Wanda (Maja Barełkowska) w końcu przejrzy na oczy. Gdy dotrze do niej, co jej mąż robił za jej plecami przez lata, nie wytrzyma! W 3133 odcinku serialu "Barwy szczęścia" kobieta wścieknie się na Henryka, nazwie go obrzydliwym człowiekiem i nie zostawi na nim suchej nitki. Czy to będzie jej ostateczna decyzja? Czy postanowi odejść od Henryka raz na zawsze? Koniecznie poznaj więcej informacji i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ.