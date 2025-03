Barwy szczęścia, odcinek 3148: Franek będzie błagał o powrót do łóżka Reginy. Potem ją zostawi – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3148: Asia po zaginięciu Emila usłyszy, że syn nie wróci do domu! Nie zatrzyma go - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3148 - czwartek, 13.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Franek stoczy z Justinem batalię o Reginę – i w Warszawie i na Sycylii - w serialu „Barwy szczęścia” i ją wygra. W miłości, jak na wojnie, wszystkie chwyty dozwolone, więc Falkowski posunie się nawet do opłacenia uwiedzenia Justina. Ale to nie przyniesie pożądanych przez niego rezultatów, bo Skotnicki naprawdę kocha Czaplę.

Regina wybierze Franka w 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

To co zda egzamin, to nie odciągnięcie Justina od Reginy, ale wzbudzenie w niej zazdrości o… siebie! W 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek będzie jeździł na rolkach z Olą (Michalina Robakiewicz) i doskonale się przy tym z nią bawił. Jego żona, widząc to, poczuje ukłucie zazdrości. Franek podejdzie do niej i weźmie ją za rękę, a po chwili pocałuje. Doskonałe wyczucie czasu! Bo właśnie ten pocałunek Regina mu odwzajemni. I to już będzie koniec jej romansu ze Skotnickim. Wróci do Polski z mężem.

W 3148. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Regina zgodzi się, by Franek wrócił do małżeńskiej sypialni

W 3148. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Regina i Franek będą już z powrotem w Warszawie. Ona w Fitness Klubie, do którego przed powrotem do Bydgoszczy wpadnie Falkowski, by pożegnać się z żoną. Zapowie, że wróci w weekend. Zada najważniejsze dla niego pytanie:

- Mogę wrócić do nas?

Będzie miał na myśli wspólną sypialnię, do której Czapla teraz znowu go wpuści… Koniec ze spaniem na kanapie! Podjęła decyzję:

- Zrozumiałam, że między mną a Frankiem nie wszystko się skończyło – powie Kasi (Katarzyna Glinka), kiedy się spotkają.

