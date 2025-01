Barwy szczęścia, odcinek 3124: Pierwszy pocałunek Agnieszki i Łukasza! Nie będzie w stanie oderwać się od siostry Kasi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3124 - piątek, 7.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Agnieszka i Łukasz pójdą na całość w 3124 odcinku "Barw szczęścia". Nie ukryją namiętności, która narośnie podczas wspólnych chwil na urlopie. Świeże powietrze, woda i aktywności sprawią, że siostra Kasi i Sadowski znajdą wspólny język. Szkoda tylko, że Kasia nie będzie miała nic do powiedzenia, bo utknęła za kratami. Sama zgłosiła się na policję, a za nią poszedł Mariusz (Rafał Cieszyński). Zdradzamy, że Karpiuk w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" wyjdzie z aresztu, o czym nie może być na razie mowy w związku z odsiadką Kasi.

Agnieszka i Łukasz pocałują się w 3124 odcinku "Barw szczęścia"

Już wiadomo, że namiętność weźmie górę. Sadowski po rozstaniu z Kasią nie odnalazł szczęścia u boku innej kobiety, a romans z Celiną (Oriana Krajewska) nie przerodził się w stały związek. Co innego Górka, która zakochała się w przystojnym Mariuszu i zaczęła tworzyć z nim nową rodzinę. Łukasz musiał patrzeć na rosnące szczęście żony. Warto wspomnieć, że do rozwodu Sadowskich nie doszło. Nie spotkali się na sali sądowej i raczej trudno o tym póki co mówić, bo Kasia siedzi za kratami. To jednak jakoś nie powstrzyma dziennikarza co do romansowania z siostrą byłej partnerki!

Do pocałunku Agnieszki i Łukasza dojdzie podczas wspólnych aktywności na świeżym powietrzu. Zabawa w tańcu sprawi, że oboje poczują wielkie przyciąganie. Po sekundach wahania, rzucą się na siebie w pocałunku! W 3124 odcinku "Barw szczęścia" widzowie staną się świadkami pierwszego zbliżenia pary.

Łukasz zwiąże się z siostrą Kasi?

Czy to romans, a może zalążek poważnego uczucia, które tli się w sercach Agnieszki i dziennikarza? Na rozwój spraw trzeba poczekać, ale jedno jest pewne - Kasia raczej nie będzie zachwycona szczęściem męża z siostrą. Oby Górka podeszła dość "luźno" do całej sprawy, o ile w ogóle dowie się o pocałunku Agnieszki i Łukasza. Równie dobrze mogą zrobić z tego tajemnicę.