Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3121: Józefina wściekła na Andrzeja! Wyjawi jej całą prawdę o swoich kochankach - ZDJĘCIA!

W 3121 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) po upojnej nocy z Andrzejem Leon Charewicz) usłyszy od niego szokujące wyznanie. Milioner-arystokrata przyzna się do licznych romansów z przeszłości, co wprawi Rawiczową w osłupienie! Czy ich świeżo rozkwitłe uczucie przetrwa tę próbę? Jak z natury zazdrosna Rawiczowa w 3121 odcinku serialu "Barwy szczęścia zniesie fakt, że w życiu jej narzeczonego było przed nią wiele innych kobiet? Koniecznie poznaj szczegóły tej niezręcznej rozmowy i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!