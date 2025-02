Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3121: Sofia dowie się pierwsza o wielkiej zmianie w życiu Józefiny. To jej Rawiczowa wyzna prawdę - ZDJĘCIA

W 3121. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) będzie wreszcie gotowa, by powiedzieć, jakie wielkie zmiany zachodzą właśnie w jej życiu. Po pierwszej nocy, którą spędzi z Andrzejem (Leon Charewicz) upewni się, że to, co czuje do niego, to prawdziwa miłość. Kiedy wróci do domu, poczuje chęć powiedzenia tego na głos. Najpierw więc dowie się o jej uczuciach Sofia (Valeria Gouliaeva).