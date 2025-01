Barwy szczęścia, odcinek 3114: Józefina obrazi Natalię! Zszarga szlacheckie nazwisko i nie odda żonie Cezarego rodowych klejnotów - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3113: Stefaniak będzie groził Renacie! Do Soni straci cierpliwość - ZDJĘCIA

Do ślubu Natalii i Cezarego w 3114 odcinku "Barw szczęścia" zostanie coraz mniej czasu, a Józefina dalej nie przeboleje tego, że w jej rodzinie dojdzie do mezaliansu. Prawniczka bez nazwiska wejdzie do arystokratycznego rodu i jakby tego było mało wzgardzi nazwiskiem Cezarego. Bo Natalia podejmie decyzję, że po ślubie nadal będzie się nazywała "Zwoleńska". Tak jest przecież rozpoznawana w prawniczych kręgach.

Józefina w 3114 odcinku "Barw szczęścia" nie odda Natalii rodowych klejnotów Rawiczów

Kiedy w 3114 odcinku "Barw szczęścia" Cezary wspomni matce, że Natalia ma ostatnie przymiarki sukni ślubnej i chciałby, by przymierzyła rodowe klejnoty Rawiczów, zszokowana Józefina od razu przystąpi do ataku na wybrankę jedynego syna.

- A więc to się jednak dzieje?

- Podziwiam twój entuzjazm mamo...

- Z czego ja mam się cieszyć? Jeśli nasze rodowe klejnoty przejdą w obce ręce!

- To nie są obce ręce! Natalia będzie moją żoną!

- Natalia Rawicz... Jak to brzmi? Tak nie pasuje do szlacheckiego nazwiska!

Natalia nie przyjmie nazwiska Rawicz po ślubie z Cezarym

- Tak mówisz... To się doskonale składa, bo nie będzie żadnej Natalii Rawicz... - Cezary w 3114 odcinku "Barw szczęścia" uprzedzi Józefinę, że żona nie przyjmie jego nazwiska po ślubie!

- Nie?

- Będzie Natalia Zwoleńska...

- Co to za pomysły?!

- Dlaczego się tak oburzasz?! Kobiety coraz częściej zostają przy panieńskich nazwiskach...

- Chyba kobiety z pospólstwa!

- Trochę przesadzasz. Natalia od lat prowadzi kancelarię pod panieńskim nazwiskiem, zbudowała markę na rynku...

- Doprawdy markę? Ile tam było skandali! Nasze nazwisko by jej tylko pomogło! To ostatecznie podwójne nazwisko... "Zwoleńska-Rawicz". To brzmi fatalnie!

- A nie jesteś przypadkiem trochę staroświecka?

- Jesteśmy arystokracją!

- Tak? I czym się różnimy od innych?

- Pochodzeniem, nazwiskiem, tradycją, majątkiem... Mam wymieniać dalej?

- Snobizmem... - rzuci kąśliwą uwagę Rawicz.

- Skoro gardzisz arystokracją, to dlaczego chcesz, żebym ci przekazała rodowe klejnoty?

- Bo tak nakazuje tradycja... Myślałem, że się ucieszysz? - niestety Cezary nie nie wskóra. Nie dostanie klejnotów rodziny Rawiczów dla Natalii.

Józefina odwoła wesele Natalii i Cezarego w 3114 odcinku "Barw szczęścia"?

Mało tego, Józefina w 3114 odcinku "Barw szczęścia" uzna, że najwyższa pora, by zakończyć ten cyrk. Odwołać wesele, które będzie skandalem hańbiącym ród Rawiczów. Od razu zadzwoni do Andrzeja Zastoi-Modelskiego (Leon Charewicz), by anulować przyjęcie weselne w posiadłości jego przyjaciela.

Barwy szczęścia. Natalia zobaczy Cezarego z synem! Józefina skłóci narzeczonych