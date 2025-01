Barwy szczęścia, odcinek 3111: Łukasz z Borysem postawią na nogi gospodarstwo aresztowanego Mariusza?! Takiego gestu nikt się nie spodziewa - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3104: Cała wieś stanie przeciw Mariuszowi. Dla wszystkich to on jest mordercą Szymańskiego

"Barwy szczęścia" odcinek 3111 - wtorek, 21.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3111 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz na poważnie zajmie się kwestią gospodarstwa Mariusza. Praca na roli wymaga poświęceń, czasu i uwagi, a Karpiuk nie da rady spoglądać na dorobek życia zza krat. Do więzienia wpakuje się na swoje własne życzenie, bo chociaż nie ma wiele wspólnego ze śmiercią Szymańskiego (Jacek Grondowy) postanowi wziąć na siebie winę za wypadek w lesie. To oczywiście nie on, a Kasia poprowadziła samochód, którym rzekomo potrąciła podłego mężczyznę. Sama zainteresowana nie wie jednak, że sprawa ma drugie dno. Mariusz wpakuje się do więzienia, a Łukasz z Borysem zaczną myśleć nad pomocą dla Karpiuka.

Plan Łukasza i Borysa na ratowanie gospodarstwa Mariusza

Nadchodzące odcinki "Barw szczęścia" to prawdziwy sprawdzian dla charakteru Łukasza. Wylądowanie Kasi i Mariusza w więzieniu to idealna okazja do nastawienia Ksawcia (Bartosz Gruchot) przeciwko mamie. Na szczęście dziennikarz nie postąpi jak wróg byłej żony i jej nowego partnera. Wręcz przeciwnie, pomoże załatwić współpracę z prawniczką Natalią (Maria Dejmek), a sam zaopiekuje się Ksawerym oraz gospodarstwem Mariusza.

I tu pojawi się poważny problem, bo Brzeziny będą wręcz huczały od plotek. Sąsiedzi zrobią z Karpiuka mordercę, a cwany syn zmarłego Szymańskiego spróbuje namieszać w planach dziennikarza i Grzelaka. Co prawda, panowie nie bardzo znają się na pracy na roli, ale Borys zrobi wszystko, by pomóc koledze.

Borys z Łukaszem załatwią pomoc

Zdradzamy, że w 3111 odcinku "Barw szczęścia" Grzelak faktycznie pomoże Łukaszowi załatwić ludzi do pracy. Robotnicy w gospodarstwie są niezbędni, bo sam Łukasz nie bardzo umie zajmować się rolnictwem. Sadowski podoła trudnemu zadaniu utrzymania gospodarstwa Mariusza w ryzach? Widzowie mogą się nieźle zdziwić.