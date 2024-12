Barwy szczęścia, odcinek 3100: Sonia porzuci Mateuszka?! Wprowadzi się do nowego kochanka

"Barwy szczęścia" odcinek 3100 - piątek, 3.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3100 odcinku "Barw szczęścia" Sonia w końcu się odnajdzie! Choć Dominika i Sebastian już zaczną odchodzić od zmysłów! I nic dziwnego, gdyż matka Mateuszka zupełnie przepadnie po swoim wieczornym wyjściu, przez co Kowalski zacznie myśleć, że wróciła ona do swojej starej profesji i umówiła się z jednym z klientów. Tym bardziej, w świetle swoich poważnych kłopotów finansowych, przez które wspólnie z synem stracą dach nad głową i znów wylądują u Bloch-Kowalskich. Ale Sonia zamiast myśleć o przyszłości i Mateuszku, zacznie umawiać się na randki, co nie spodoba się już nie tylko Sebastianowi, ale także i Dominice, która uzna, że powinna ten czas poświęcić synowi. Szczególnie, że mocno się on za nią stęskni, gdy będzie przebywać w szpitalu. Ale niestety w 3100 odcinku "Barw szczęścia" tylko on!

Sonia pozna miłość życia w 3100 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3100 odcinku "Barw szczęścia" przyjaciółka Dominiki nawet o nim nie pomyśli, a skupi się wyłącznie na sobie! Sonia w końcu ze swojej randki z Robertem, który całkowicie zawróci jej w głowie! Do tego stopnia, że matka Mateuszka będzie gotowa z nim nawet zamieszkać, choć dopiero co go pozna. Jednak kobieta uzna, że to miłość jej życia i nie będzie chciała marnować czasu. I mimo iż w 3100 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalska spróbuje jej to wybić z głowy, to Sonia nie będzie chciała nawet tego słuchać! Matka Mateuszka nie zmieni zdania i zdecydowanie postawi na swoim. Ale co wtedy stanie się z jej synem? Czy była prostytutka wspomni o nim ukochanym?

Co stanie się z Mateuszkiem w 3100 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3100 odcinku "Barw szczęścia" Sonia porzuci Mateuszka? Czy dla własnego szczęścia zrezygnuje syna i znów zostawi go pod opieką Bloch-Kowalskich? Z pewnością z jednej strony Dominika nie miałaby ku temu nic przeciwko, gdyż przecież będzie kochać chłopca jak własnego syna, ale przecież on nie będzie rzeczą i też będzie miał swoje uczucia, z czego zarówno ona, jak i Sebastian zdadzą sobie sprawę. Tym bardziej, że i Kowalski będzie miał już dość zachowania Soni. Czy zatem w 3100 odcinku "Barw szczęścia" przyjaciółka Dominiki ponownie się nimi wysłuży? A może jednak zabierze syna ze sobą? I jak na to zareaguje jej nowy kochanek? Tego dowiemy się już niebawem!