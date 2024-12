Barwy szczęścia, odcinek 3095: Zaborski zza krat zmusi Bruna do ucieczki? Karolina zrozumie, że nie mają wyjścia

„Barwy szczęścia" odcinek 3095 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3095 odcinku "Barw szczęścia" Bożena ucieknie z Tadziem

W 3095 odcinku serialu "Barwy szczęścia" po tym, jak Bożena (Marieta Żukowska) wywiezie Tadzia (Józio Trojanowski) nie wiadomo dokąd pod pozorem ukrycia się przed przestępcami zagrażającymi rodzinie, Bruno znowu będzie usiłował się z nią skontaktować. Jak zwykle – bezskutecznie. Żona konsekwentnie będzie unikać z nim kontaktu. Ale Stański nie zrezygnuje, a nawet zapowie Karolinie, że będzie próbował, aż się dodzwoni. Różańska go nie poprze. Jej zdaniem Bożena nie odbierze, bo po prostu nie będzie mieć takiego zamiaru.

W 3095 odcinku "Barw szczęścia" Bruno nie postąpi pod dyktando Zaborskiego

Karolinę zacznie irytować impas, w jakim się oboje znaleźli. Dlatego w 3095 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zaproponuje Brunowi, by sprzedał hotel i spłacił żonę tak, by mogli wyjechać i zacząć gdzieś razem od nowa. Różańska dobrze zna swojego byłego partnera, kryminalistę Zaborskiego i wie, na co go stać. Rozumie, że jest mściwy i nigdy się nie zmieni:

- Rafał nigdy ci nie odpuści... Musimy stąd uciec, nie mamy wyjścia. (...) A hotel? Hotel to tylko mury.

Wygląda to tak, jakby wszystko co dzieje się z Brunem wynikało z działań Zaborskiego. Jakby to on sterował jego życiem zza krat. Pozbycie się hotelu też byłoby rezultatem jego działań – skutkiem próby jego zemsty. Ale Stański kocha hotel i nie chce się go pozbywać. I nie zamierza uciekać:

- Raz to zrobiłem i gorzko pożałowałem. Już nigdy nie zachowam się jak tchórz – odpowie Karolinie.