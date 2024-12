Barwy szczęścia, odcinek 3092: Ewelina podstępem zwabi Kacpra! Wściekły Markowski załatwi korepetytora córki? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3092 - czwartek, 12.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3092 odcinku "Barw szczęścia" Ewelina za wszelką cenę spróbuje uwieść Kacpra! I nie przeszkodzi jej w tym nawet fakt, że jej korepetytor będzie miał już dziewczynę Hanię (Weronika Hoepfner), z którą będzie szczęśliwy! A to dlatego, że i jej za bardzo będzie już zależeć na Jabłońskim, aby mogła go sobie odpuścić. I w 3092 odcinku "Barw szczęścia" postanowi przejść do bardziej zdecydowanych metod, aby go zdobyć! Zdradzamy, że Markowska podstępem zwabi Kacpra na kolejne spotkanie, na które jej korepetytor oczywiście się zgodzi. Tyle tylko, że nie będzie świadomy, że w jego trakcie nastolatce już wcale nie będzie zależeć na nauce!

Napalona Ewelina rzuci się na Kacpra w 3092 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3092 odcinku "Barw szczęścia" Markowska zacznie otwarcie uwodzić Jabłońskiego, ale oczywiście Kacper się w tym nie zorientuje. Dlatego Ewelina postanowi przejść ze słów do czynów, aby nie pozostawić mu już żadnych wątpliwości, jakie ma intencje!

- To może teraz… przejdziemy do czegoś przyjemniejszego? - zaproponuje Ewelina.

- Bardzo chętnie! Pokażę ci, jak zastosować różnicę kwadratów do usuwania niewymierności z mianownika! - ucieszy się Kacper.

- Nie to miałam na myśli…. - przyzna Markowska, po czym w 3092 odcinku "Barw szczęścia" usiądzie Jabłońskiemu na kolanach i zacznie go całować!

Wściekły Markowski nakryje córkę z korepetytorem w 3092 odcinku "Barw szczęścia" i nie wytrzyma!

W tym momencie w 3092 odcinku "Barw szczęścia" na miejscu zjawi się także ojciec dziewczyny, który aż nie będzie mógł uwierzyć w to, co widzi! Wzburzony Markowski od razu do nich podejdzie i oddzieli córkę od jej korepetytora! A przy okazji urządzi Jabłońskiemu karczemną awanturę, nieświadomy tego, że wszystko sprowokowała Ewelina!

- I to pan robi na tych swoich korepetycjach?! Uwodzi nieletnie?! - wyrzuci mu Markowski.

- Ale ja nikogo nie uwodzę… - zacznie tłumaczyć się Kacper.

- Pan wie, ile ona ma lat!?! - ojciec Eweliny nie odpuści.

- Ale ja nie mam pojęcia, dlaczego Ewelina mnie pocałowała! - powie stanowczo Jabłoński.

- Będzie się pan tłumaczył przed policją! Są na to paragrafy! - zagrozi mu mężczyzna.

Ale czy w 3092 odcinku "Barw szczęścia" Markowski spełni swoją groźbę? A może jednak uwierzy Jabłońskiemu i mu odpuści? Tym bardziej, że przecież już wcześniej jego córka próbowała uwieść innego nauczyciela, Patryka (Konrad Skolimowski), a teraz na jej celownik trafi jej korepetytor! Czy Ewelina się przyzna i potwierdzi jego wersję zdarzeń? Tego dowiemy się już niebawem!