Barwy szczęścia, odcinek 3089: Pierwsze spotkanie Natalii z synem Cezarego. Jak ona to wytrzyma?

W 3089 odcinku "Barw szczęścia" Natalia (Maria Dejmek) pierwszy raz zobaczy synka Cezarego (Marcel Opaliński)?! Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) będzie przestraszona reakcją córki na małego Czarka. Przecież kwestia dziecka Rawicza z Sofią (Valeri Guliaieva) niemal przyczyniła się do rozstania pary. Józefina (Elżbieta Jarosik) wprosi się do Małgorzaty w 3098 odcinku "Barw szczęścia", więc wpadnie do niej z wnukiem. Co na to wszystko skołowana Natalia?