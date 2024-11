Barwy szczęścia, odcinek 3081: Poważny konflikt Łukasza z Mariuszem. Ojciec Ksawerego oskarży kochanka Kasi o wypadek syna

Kasia i Łukasz już do siebie nie wrócą w serialu „Barwy szczęścia”

Kasia i Łukasz postanowią powiedzieć w końcu synowi prawdę o ostatecznym końcu swojego małżeństwa. Tym bardziej że Ksawery (Bartosz Gruchot) wciąż żyje nadzieją, że jego rodzice jeszcze się zejdą, że ich rozstanie jest chwilowe i wszystko się ułoży. Tak nie będzie, to jasne, bo Górka już nie wróci do męża...

W 3081. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Łukasz wścieknie się na Mariusza

W 3081. odcinku serialu „Barwy szczęścia" dojdzie do poważnego konfliktu wciąż jeszcze męża Kasi z jej kochankiem. Wszystko z powodu wypadku Ksawerego, jakiemu chłopiec ulegnie podczas wiejskiego festynu. Spadnie z wysokości i trzeba będzie zawieźć go na badania do szpitala. Trzeba przyznać, że dziecko ma ostatnio pecha – jeszcze niedawno Kasia miała pretensje do Łukasza, kiedy pod jego opieką syn doznał urazu. Teraz będzie je mieć do Mariusza, który w dobrej wierze będzie się starał ją wspierać i podtrzymać na duchu. Na festynie zjawią się Łukasz z Celiną i między mężczyznami dojdzie do awantury – Sadowski odreaguje emocje związane z odejściem Kasi do Mariusza i jego obarczy winą za niedopilnowanie dziecka.

Łukasz został sam w serialu „Barwy szczęścia”

Kasia i Łukasz okazali się bardzo zgodni w kwestii opieki nad Ksawerym po rozwodzie. Sadowski – na razie sam, zarówno bez Kasi, jak i Celiny u boku - za to zaczął się martwić o to, czy Kasia będzie szczęśliwa z Mariuszem. Górka jednak rozwiała jego wątpliwości…

„Barwy szczęścia" odcinek 3081 - środa, 27.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2