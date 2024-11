Barwy szczęścia, odcinek 3078: Bruno sprzeda hotel? Bożena przy rozwodzie zażąda połowy majątku!

Barwy szczęścia, odcinek 3083: To on zastąpi Cezaremu ojca? Józefina uwiedzie wpływowego milionera Andrzeja - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3078 - piątek, 22.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3078 odcinku serialu "Barwy szczęścia" emocje sięgną zenitu, gdy mecenas Paszkowska (Olga Bończyk) wejdzie do akcji z wiadomością, która wywróci życie Bruna do góry nogami. Bożena nie zamierza odpuścić i zażąda, by otrzymała swoją część ich wspólnego majątku. Gdy prawnik doradzi Brunowi, by rozważył sprzedaż hotelu, ten będzie zaskoczony, ale nieugięty. Czy dla Bożeny hotel stanie się stawką w grze o emocjonalne zadośćuczynienie?

Bożena kontra Bruno w 3078 odcinku "Barw szczęścia". Hotel na celowniku!

Prawnicy obu stron spotkają się, by omówić podział majątku. Jak podaje światseriali.interia.pl Klemens przypomni Stańskiemu, że od początku Bożena była zaangażowana w rozwój ich wspólnego biznesu. Propozycja, by Bożena zatrzymała dom i działkę na Mazurach, nie zostanie przyjęta z entuzjazmem. W odpowiedzi Bruno usłyszy, że taka propozycja nie pokrywa połowy ich majątku. Nie zamierzając zrezygnować z hotelu, Bruno zadeklaruje, że w żadnym wypadku go nie sprzeda. Jego upór wywoła dalsze spięcia z Bożeną, która nie zamierza ustąpić ani o krok!

Sprytna strategia Bruna w 3078 odcinku "Barw szczęścia". Justin wkroczy do akcji!

Stański postanowi poprosić o wsparcie Justina (Jasper Sołtysiewicz)! W 3078 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno zwróci się do niego, by zyskać przewagę. Plan będzie prosty - przekształcić hotel w spółkę, co pozwoli mu pozostać właścicielem na papierze, mimo że Bożena otrzyma połowę. Ta sprytna strategia będzie miała na celu przechytrzenie byłej żony, by hotel pozostał w rękach Bruna na dłużej.

Bożena nie da za wygraną w 3078 odcinku "Barw szczęścia"

W 3078 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bożena nie przyjmie spokojnie faktu, że Bruno z pomocą Justina próbuje zatrzymać hotel tylko dla siebie. Gdy dowie się o jego planach, wpadnie w furię i postanowi zrobić wszystko, by uniemożliwić realizację tego pomysłu. Dla Bożeny sprzedaż hotelu stanie się symbolem rozstania z przeszłością, a ona nie spocznie, póki nie dopnie swego. Czy Bożenie uda się zniweczyć plany Bruna i zmusić go do podziału majątku w sposób, który odpowiada jej oczekiwaniom? Tego dowiemy się wkrótce!