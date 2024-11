Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3077: Wielka przeprowadzka Karoliny do Bruna! Różańska szybko tego pożałuje?

To wielki dzień dla Karoliny (Marta Dąbrowska), ponieważ Różańska w 3077 odcinku serialu "Barwy szczęścia" w końcu zdecyduje się na przeprowadzkę do Bruna (Lesław Żurek). Kobieta wraz ze swoim synkiem, Dobromirem (Franek Bukowski) zamieszka w hotelu z Stańskiego, a dokładnie w mieszkaniu, które kiedyś należało do Bożeny (Marieta Żukowska), jego byłej żony. To niestety okaże się punktem zapalnym i faktem, z którym była żona Bruna kompletnie się nie pogodzi. Gdy tylko w 3077 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdą ją słuchy o przeprowadzce Karoliny do jej dawnego mieszkania , Stańska wpadnie w szał i postanowi walczyć o połowę majątku Bruna. Czy z tego powodu Karolina szybko pożałuje przeprowadzki do mężczyzny swojego życia? Poznaj szczegóły już teraz!