Barwy szczęścia, odcinek 3077: Asia kupi uczucia Marysi! Wymarzony prezent dla córki Huberta zrobi swoje - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3077 - czwartek, 21.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3077 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do prawdziwego przełomu w relacji Asi z Marysią. Kiedy córka Huberta na rodzinnym obiedzie zobaczy, że Sokalska gra do tej samej bramki co ona, zrozumie, że nie powinna traktować jej dłużej jak wroga. Owszem, Marysia bardzo ciężko zniosła rozwód rodziców, jednak z każdą kolejną sytuacją będzie tylko coraz bardziej zdawać sobie sprawę, że jej tata zasługuje na miłość i szczęście.

Hubert kupi Marysi pierwszy telefon w 3077 odcinku "Barw szczęścia"? To będzie kosztowny zakup!

Gdy Hubert nie będzie przekonany do zakupu pierwszego telefonu dla Marysi, Sokalska zacznie go ku temu namawiać. Jej zdaniem dziewczynka będzie już wystarczająco duża na pierwszy telefon i powinna już dawno go mieć. Szybko jednak okaże się, że rozpieszczona Marysia nie będzie chciała niczego z niskiej półki. Egzemplarze telefonów, jakie sobie upatrzy będą wahać się od kilku tysięcy złotych w górę, co tym bardziej nie spodoba się Hubertowi. Czy mimo wszystko Pyrka zdecyduje się na zakup tak drogiego telefonu dla córki, tylko po to, by ją uszczęśliwić i tym samym zyskać nadzieję, na akceptację jej związku z Asią?

Asia da Marysi prezent w 3077 odcinku serialu "Barwy szczęścia"! W końcu ją do siebie przekona

Zdradzamy, że Hubert nie zdecyduje się na zakup pierwszego, nowego telefonu dla córki. Jego zdaniem będzie to gruba przesada. Marysia zamarzy o telefonie za kilka tysięcy złotych i zdaniem jej ojca takie zakup nie będzie kompletnie adekwatny do jej wieku.

Gdy już Marysi zrzednie mina, Asia pojawi się w roli prawdziwej bohaterki. To właśnie ona wręczy Marysi, co prawda używany już sprzęt, jednak będzie on tylko i wyłącznie do jej użytku. Marysia otrzyma od Asi swój pierwszy wymarzony telefon i to właśnie dzięki tej sytuacji przekona się do partnerki Huberta. Czy aby jednak konflikt zostanie zażegnany na stałe? Tego z pewnością dowiemy się już wkrótce oglądając najnowsze odcinki kultowej produkcji "Barwy szczęścia"!