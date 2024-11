Barwy szczęścia, odcinek 3068: Rawiczowa straci syna przez swoje intrygi z Sofią? Miarka się przebrała - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3069: Józefina nie dopuści do ślubu Natalii i Cezarego! Wymyśli kolejną intrygę - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3069: Cezary zniknie po ustaleniu daty ślubu z Natalią! Wróci do Indii, ale już bez narzeczonej - ZDJĘCIA

Rawiczowa wraca do intrygowania

Józefinie udało się przejąć kontrolę nad Sofią obłaskawiając ją propozycją mieszkania, pracy w stadninie i opieki nad Czarkiem. Potem nagrała jej wyznanie, w którym dziewczyna przyznała, że to Cezary jest ojcem jej dziecka.

Plany Rawiczowej spalą na panewce – Cezary wróci do Polski w 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina przekona Sofię, że teraz ma przewagę nad Natalią dlatego, że urodziła jego syna i powinna zawalczyć o swoje szczęście. Zarezerwuje też bilety lotnicze do Indii dla niej, Czarka i dla siebie. Ale Cezary wróci do Polski, by prosić Natalię o wybaczenie.

W 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezary postawi matce ultimatum

W 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia" relacje Cezarego z matką zostaną znowu nadszarpnięte jej intrygami. Rawicz dowie się, że matka już się spakowała na samolot, którym zamierzała razem z Sofią i Czarkiem przylecieć do niego, korzystając z zawirowań między nim a Natalią. Cezary spotka się z matką i nie będzie miło:

- Wiele mnie kosztowało, żeby wybaczyć ci twoje knowania po moim wypadku... Ale jeśli znów coś namącisz, jeśli wykorzystasz Sofię i mojego syna… zerwę z tobą kontakt, przysięgam!

- Odwróciłbyś się od swojego syna?! - Józefina nie uwierzy, że jej syn mógłby wprowadzić swoje słowa w czyn.

- Od syna? Nie. Ale ty kolejnej szansy nie dostaniesz! - zagrozi jej Cezary.

Józefina tylko uśmiechnie się do siebie triumfalnie pokazując tym samym, że nie wierzy Cezaremu...

„Barwy szczęścia" odcinek 3068 - piątek, 08.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2