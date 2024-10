Barwy szczęścia, odcinek 3058: Malwina wygryzie Asię z pracy?! Szczepan tak łatwo nie odpuści

"Barwy szczęścia" odcinek 3058 - czwartek, 24.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3058 odcinku "Barw szczęścia" Jerzy (Bronisław Wrocławski) z Małgorzatą będą świętować wyjście Malwiny ze szpitala. Tym razem nie chodzi o chwilowe opuszczenie specjalistycznej placówki, by odwiedzić rodzinę, a całkowite wyjście do domu. Trzeba przyznać, że Brodzińska potrzebowała dużej uwagi i sporej pomocy, ale wydaje się, że wszystko zmierza ku odzyskaniu przez kobietę równowagi.

Małgorzata zapowie Asi, że jej posada jest zagrożona

Jak wiadomo, w kancelarii Natalii (Maria Dejmek) zaszły spore zmiany, a do obsady dołączył Szczepan. To on przejął obowiązki po Zwoleńskiej i Klemensie (Sebastian Perdek). Od początku było jasne, że łączy go coś więcej z Joasią. Początkowo kobieta nie chciała pracować z prawnikiem, ale z biegiem czasu to jemu zacznie zależeć, by była ukochana nie traciła posady.

Sokalska w 3058 odcinku "Barw szczęścia" usłyszy od Małgorzaty przykre dla niej wiadomości. Dowie się, iż stan Malwiny zdecydowanie się poprawia, więc specjaliści wypuszczają ją do domu. Wkrótce może chcieć wrócić do pracy i obowiązków zawodowych. To oznacza, że pozycja Asi w biurze znów jest zagrożona. Nawet mimo tego, iż kobieta poświęci swój czas na dodatkowy kurs.

Szczepan nie pozwoli na odejście Asi z kancelarii

Nie jest tajemnicą, że Szczepan bardzo chce pracować z Asią, a kiedy kobieta ukończy kurs zarządzania sekretariatem stanie się jasne, że mężczyzna da jej etat. Wiadomości od Małgorzaty w 3058 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie spodobają się prawnikowi, więc jasnym jest, iż zrobi wszystko, byle tylko pozostawić Asię w pracy. Co na to powracająca do domu i życia Malwina? O tym przekonamy się już niebawem, z kolejnych odcinków "Barw szczęścia".