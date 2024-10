Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3057: Koniec SezoNOVA? Żabcia wyzna, że jej biznes to porażka, a stare życie wciąż ją kusi!

W 3057 odcinku "Barw szczęścia" Żabcia (Hanna Klepacka) stanie przed poważnym dylematem! W SezoNovym nie idzie jej tak, jakby tego chciała, a dodatkowo Broda (Andrzej Popiel) zaniedba służbowe obowiązki, co doprowadzi Żabcię do ostatecznej decyzji – zwolnienia go z pracy. Jednak to nie koniec jej problemów! W 3057 odcinku "Barw szczęścia" Żabcia wyzna Sławce (Ewelina Serafin), że jej marzenie o własnym biznesie to totalna porażka. Co gorsza, wciąż tęskni za dawnymi, szalonymi dniami z Ryśkiem (Sebastian Stankiewicz), które kuszą ją bardziej niż nudne życie w SezoNovym. Czy to oznacza, że Żabcia zrezygnuje z własnego biznesu i powróci do swojego dawnego, nieprzewidywalnego stylu życia? Poznaj szczegóły już teraz!