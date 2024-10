Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3056: Regina zwolni Hermana? Opryskliwie wyzna, że może liczyć tylko na siebie! - ZDJĘCIA

W 3056 odcinku "Barw szczęścia" Regina (Kamila Kamińska) stanie przed najtrudniejszą decyzją od czasu prowadzenia klubu Fitness. Po brutalnym napadzie, który wydarzył się podczas jej nieobecności, Regina będzie musiała rozważyć, czy może nadal ufać swojemu współpracownikowi Hermanowi (Maciej Raniszewski). Choć niewidomy masażysta zawsze był sumienny i oddany pracy, to wydarzenie zburzy zaufanie Reginy do niego? W 3056 odcinku "Barw szczęścia" Regina wyzna, że może liczyć tylko na siebie, co będzie zwiastować potencjalne zwolnienie Hermana. Koniecznie poznaj więcej informacji i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ!