Barwy szczęścia, odcinek 3037: Herman uzdrowi Krystynę swoim masażem! Jej stan zdrowia znacznie się poprawi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3037 - środa, 25.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3037 odcinku "Barw szczęścia" Krystyna, zmęczona ciągłym bólem szyi, nie będzie już dłużej w stanie znosić cierpienia. Kolejne nieprzespane noce, narastający ból promieniujący na całe ciało, a także frustracja, która zacznie odbijać się na relacjach z mężem, doprowadzą ją do ostateczności. W porannych godzinach, obudzona przerażającym bólem, Krystyna podejmie desperacką decyzję. Bez chwili wahania zadzwoni do Hermana, znanego masażysty, którego umiejętności są szeroko cenione. Krystyna będzie liczyć, że to on pomoże jej uwolnić się od tego koszmaru.

Na szczęście, w 3037 odcinku "Barw szczęścia" Herman będzie miał wolną lukę w swoim napiętym grafiku i natychmiast zgodzi się przyjąć Krystynę. To, co wydarzy się podczas tego spotkania, na zawsze zmieni życie kobiety! Zawód masażysty to nie tylko praca fizyczna - to także sztuka, którą Herman opanował do perfekcji. Krystyna będzie miała nadzieję, że w jego rękach znajdzie ukojenie i wreszcie poczuje ulgę, której tak bardzo potrzebuje.

- Moim zdaniem wszystkie moje problemy zdrowotne to wina mojego męża... - Myśli pani? - Nie myślę, wiem! Dzisiaj na przykład spałam zwinięta w kłębek na kanapie, bo mnie nie obudził. - Pani Krystyno proszę trochę odpuścić mężowi, bo wydaje mi się, że to nie jego wina tylko dyskopatii szyjnej. Zalecam różne ćwiczenia!

Frustracje Krystyny sięgną zenitu - Kto będzie winny jej bólu?

Spotkanie Krystyny z Hermanem okaże się bardziej emocjonalne, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. W 3037 odcinku "Barw szczęścia" Krystyna nie będzie w stanie ukryć swojej frustracji. Podczas masażu wyleje z siebie wszystkie złości, oskarżając o swoje problemy zdrowotne męża, Krzysztofa. Herman, choć zaskoczony emocjonalną reakcją Krystyny, nie straci zimnej krwi. Zamiast obwiniać Jaworskiego, zasugeruje, że problem może mieć bardziej medyczne podłoże.

Czy Krystyna zrozumie, że jej problemy zdrowotne nie są wynikiem działań męża? W 3037 odcinku "Barw szczęścia" Herman pokaże, że czasem potrzebna jest nie tylko pomoc fizyczna, ale także psychologiczna, by wyjść na prostą.

Cudowna przemiana Krystyny po masażu Hermana

Po zakończonym masażu Krystyna wróci do domu jak zupełnie nowa osoba. W 3037 odcinku "Barw szczęścia"zobaczymy, jak masaż Hermana zdziała cuda - ból szyi, który jeszcze chwilę temu ją wykańczał, zniknie jak ręką odjął. Krystyna poczuje się lekka, pełna energii i gotowa do podjęcia nowych wyzwań. Nawet jej relacja z Krzysztofem ulegnie znaczącej poprawie – po raz pierwszy od dawna nie będzie mylić jego imienia z imieniem swojego byłego męża, co ucieszy Jaworskiego. Krzysztof, widząc zmiany w swojej żonie, odetchnie z ulgą, przekonany, że to właśnie Herman uratował ich związek przed kolejnym kryzysem. Jednak czy ten masaż wystarczy, by Krystyna na dłużej wróciła do pełnej formy?