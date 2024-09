Barwy szczęścia, odcinek 3032: Śledztwo Szczepana w sprawie Huberta! Zarzuci Asi, że rozbiła jego rodzinę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3032 - środa, 18.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Zachowanie Szczepana Krajewskiego w 3032 odcinku "Barw szczęścia" to będzie dla Asi Sokalskiej jasny sygnał, że jej były chłopak, a obecnie szef w kancelarii ukrywa jakąś tajemnicę. Nie widzieli się wiele lat, Szczepan rzucił Asię, kiedy poszedł do licem, a ona wybrała naukę w zawodówce. Od tamtego czasu nie wiedziała co się u niego dzieje, nie mieli ze sobą kontaktu. Ponowne spotkanie Asi i Szczepana w kancelarii Natalii (Maria Dejmek) to jednak wcale nie był przypadek! Nawet jeśli Krajewski nie wiedział, że jego dawna ukochana będzie jego podwładną.

Co prawda Asia już w 3023 odcinku "Barw szczęścia" od razu wytyczy granice ich relacji, nie będzie chciała wracać do tego, co było między nimi, ale Szczepan tak łatwo się nie podda. I nie przeszkodzi mu nawet fakt, że Asia związała się z Hubertem. Kiedy pozna Pyrkę uzna wręcz, że taki facet jak on dla Sokalskiej się nie nadaje.

Szczepan przesłucha Asię i wyciągnie z niej dlaczego jest z Hubertem

Nie dość, że w 3032 odcinku "Barw szczęścia" Szczepan zakpi sobie z Huberta podczas ich pierwszego spotkania, udając tylko uprzejmość, to jeszcze przeprowadzi śledztwo w sprawie Pyrki. Jak podaje światseriali.interia.pl zacznie przesłuchiwać Asię, by wyciągnąć od niej jak najwięcej o jej partnerze.

Ale to mu nie wystarczy, by w 3032 odcinku "Barw szczęścia" Szczepan zarzuci Asi, że popełniła błąd, rozbiła rodzinę Huberta, związała się z facetem, który miał żonę. Oburzona Asia nie będzie mogła tego słuchać i zacznie się bronić.

Barwy szczęścia. Pierwsze spotkanie Asi z prawnikiem Szczepanem! Rozpozna w nim swojego chłopaka

- Aż tak źle o mnie myślisz? Gdy zaczęliśmy się spotykać, był jeszcze żonaty, ale już tylko formalnie. Rozwód dostał niedawno, ale to w zasadzie niewiele zmieniło...

Jaką tajemnicę Szczepan będzie ukrywał przed Asią w "Barwach szczęścia"?

Niestety w 3032 odcinku "Barw szczęścia" Asia powie dwa słowa za dużo, bo wspomni o tym, że córka Huberta, 8-letnia Marysia (Nina Szumowska) jej nie akceptuje, przez co ich związek w zasadzie tkwi w martwym punkcie. Szczepan uzna, że dzieci sporo w życiu komplikują, ale nie wyjaśni o co mu chodzi, czy ma podobne doświadczenia w związkach. Asia nie będzie dociekała, co przed nią ukrywa Szczepan.

Ale to już pewne, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Szczepan powoli zacznie ujawniać, co działo się w jego życiu, dlaczego jest sam i nie założył rodziny.