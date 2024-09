Barwy szczęścia, odcinek 3032: Koniec Madzi i Wiktora! Henryk wstawi się za wnukiem u Oliwki

Barwy szczęścia. To on będzie ojcem syna Beaty! Grześ po latach pozna prawdziwego tatę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3032 - środa, 18.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3032 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Wiktor wróci do swojej matki, gdyż po bolesnym rozstaniu z Madzią nie będzie miał, gdzie się podziać. Kępski będzie miał na pieńku ze swoim ojcem, który będzie wyrzucał mu brak zaangażowania w pracę i marnotrawienie firmowych pieniędzy na własne cele, które w końcu doprowadzą do tragedii. Zdradzamy, że syn Tomka wybierze się na zlot samochodów, w czasie którego dojdzie do wypadku. I wówczas chłopak przestanie się już dogadywać nie tylko ze swoim ojcem, ale także i ukochaną, którą już wcześniej zacznie irytować swoim odmienionym podejściem do życia, brakiem wyrozumiałości do co jej planów, a także brakiem pieniędzy, gdyż Wiktor nie będzie miał nawet, z czego zapłacić za czynsz. Aż w końcu w 3031 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Madzia tego nie wytrzyma i postanowi go zostawić.

Henryk poprosi Oliwkę o interwencję w 3032 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3032 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Wiktor mocno przeżyje rozstanie z Madzią. I to do tego stopnia, że nawet wściekłemu na niego ojcu, zrobi mu się go żal. Aż w końcu o jego problemach dowie się także jego dziadek, który oczywiście nie będzie chciał tego tak zostawić. Tym bardziej, że temperamentna Madzia i jemu od razu wpadła w oko i nie będzie chciał jej stracić. Dlatego w 3032 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej zwróci się o pomoc jej najlepszą przyjaciółkę, która jednocześnie będzie ukochaną jej syna. Henryk poprosi Oliwkę, aby porozmawiała z Madzią i wstawiła się u niej za jego wnukiem.

Zbrowska i Kępski uratują związek Madzi i Wiktora w 3033 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Oczywiście, w 3032 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Oliwka zgodzi się porozmawiać ze swoją przyjaciółką, która również znajdzie się w trudniej sytuacji. Madzia zwierzy się Zbrowskiej ze swoich poważnych problemów finansowych, które nasiliły się po rozstaniu z Wiktorem, gdyż ten nie oddał jej pożyczonych pieniędzy. W 3033 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej młody Kępski będzie chciał naprawić swój błąd i zacznie dorabiać jako kurier, z kolei ten starszy załatwi Madzi zlecenie dla agencji aktorskiej. Ale czy to zdoła uratować ich związek? Przekonamy się już niebawem!