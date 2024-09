Barwy szczęścia, odcinek 3032: Konfrontacja Huberta ze Szczepanem. Były chłopak Asi zacznie ją wypytywać o Pyrkę! - ZDJĘCIA, WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3032 - środa, 18.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Asia i Hubert w 3032 odcinku "Barw szczęścia" zaliczą wpadkę przed Szczepanem! Nowy szef Sokalskiej z kancelarii, a prywatnie jej dawny ukochany z czasów liceum, wejdzie do biura akurat jak zakochani będą się całować na kanapie w gabinecie mecenasa. Najedzą się przy tym wstydu, bo Szczepan pośle im lodowate, jakby chciał potępić parę za to, że oddaje się miłosnym rozkoszom w miejscu pracy.

Asia w 3032 odcinku "Barw szczęścia" pozna Huberta ze Szczepanem! Były chłopak nie polubi Pyrki

Zawstydzona Asia w 3032 odcinku "Barw szczęścia" błyskawicznie oderwie się od Huberta. Przedstawi partnera swojemu szefowi, a Pyrka, by zatrzeć złe wrażenie, od razu będzie chciał przejść ze Szczepanem na "ty". Spotka się jednak z oporem mecenasa, który potraktuje faceta Asi z góry. Da mu przy tym wyraźnie do zrozumienia, że nie jest mile widziany w kancelarii. Czyżby Szczepan był zazdrosny o Asię?

Barwy szczęścia. Konfrontacja Huberta ze Szczepanem! Były chłopak Asi wkroczy w nieodpowiednim momencie

Szczepan wypyta Asię u Huberta w 3032 odcinku "Barw szczęścia"

Zachowanie Szczepana w 3032 odcinku "Barw szczęścia" zrobi się bardzo podejrzane, gdy nagle zacznie przesłuchiwać Asię, co tak naprawdę łączy ją z Pyrką. - Chciałem cię podpytać o tego twojego Huberta, mogę?- Po co? Dobra, możesz... - zaskoczona Sokalska postanowi zaspokoić ciekawość dawnego chłopaka. Ale nie za bardzo wtajemniczy go w swój związek z Hubertem.

- Długo jesteście razem? - To jest skomplikowane... - Ma żonę? - Co ty aż tak źle o mnie myślisz? - Nie, przepraszam... Skrzywienie zawodowe. Przecież nie posądzam cię o romans z cudzym mężem... - komentarz Szczepana w 3022 odcinku "Barw szczęścia" sprawi jednak Asi przykrość.

Asia w 3032 odcinku "Barw szczęścia" zaprzeczy, że odebrała Huberta jego żonie!

Mimo to Asia w 3032 odcinku "Barw szczęścia" zacznie się bronić, że nie rozbiła małżeństwa Huberta z Klarą (Olga Jankowska), że to uczucie spadło na nich niespodziewanie.

- Właściwie to trochę tak było. Jak zaczęliśmy się spotykać, to on formalnie miał jeszcze żonę. Rozwód dostał niedawno... Ale tak naprawdę to niewiele zmieniło. Hubert ma córkę, 8-letnią Marysię, która tak ogólnie i delikatnie mówiąc, nie przepada za mną...

- No tak... W takich sytuacjach dzieci sporo komplikują. A twój syn jak? Polubił Huberta? - Szczepan w 3032 odcinku "Barw szczęścia" będzie dociekał jak Emil (Artem Malaszczuk) reaguje na partnera matki.

- Emil go uwielbia! Kolejna komplikacja - zakończy temat Asi, lecz Szczepan na tym nie skończy. Bo nadal będzie się bacznie przyglądał związkowi Asi z Hubertem.