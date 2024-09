Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3024: Pilna konsultacja psychiatryczna Amelii! Lekarze nie będą chcieli wypuścić jej ze szpitala - ZDJĘCIA

W 3024 odcinku "Barw szczęścia" Amelia (Stanisława Celińska) stanie przed trudną decyzją! Mimo poprawy zdrowia fizycznego, lekarze zdecydują się zatrzymać ją w szpitalu z powodu obaw o jej stan psychiczny. Wszystko zacznie się od dramatycznych wydarzeń na cmentarzu, gdzie Bruno (Lesław Żurek) znajdzie swoją matkę nieprzytomną, w stanie hipotermii. Amelia trafi do szpitala w ciężkim stanie, co doprowadzi do serii badań i konsultacji, które rzucą nowe światło na jej zdrowie psychiczne. Czy matka Bruna zgodzi się na konsultację psychiatryczną i zostanie dobrowolnie w szpitalu na dłużej w 3024 odcinku "Barw szczęścia"? Poznaj szczegóły i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ!