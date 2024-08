Barwy szczęścia

Barwy szczęścia. Nowe oblicze Malwiny i Kacpra po tragedii jaka na nich spadła! Tak wyglądają kulisy nowego sezonu ZDJĘCIA

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach czeka nas seria emocjonujących wydarzeń, które całkowicie zmienią życie Malwiny (Joanna Gleń) i Kacpra (Jakub Szlachetka). Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w poprzednich odcinkach minionego sezonu, doprowadzą do ogromnych przemian w życiu tych bohaterów. Wszystko wskazuje na to, że po wakacjach ich losy potoczą się zupełnie inaczej, niż moglibyśmy się spodziewać. Kulisowe zdjęcia z planu zdradzają więcej, niż moglibyśmy przypuszczać. W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach zobaczymy Malwinę oraz jej syna w zupełnie nowym świetle. Co przyniesie przyszłość? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz nasze ZDJĘCIA!