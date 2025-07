Barwy szczęścia. Mariusz sprawi, że Kasia poczuje się w jego domu jak królowa! Ale czy ta desperacja pomoże, by ją przy sobie zatrzymać? - WIDEO, ZDJĘCIA

Janka obok Kasi i Mariusza w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”

We wrześniowych odcinkach serialu „Barwy szczęścia” poznamy nową bohaterkę, seksowną Jankę, którą zagra aktorka Teatru Muzycznego w Gdyni, Oliwia Drożdżyk. Pojawi się we wsi i od razu zakręci się wokół zaręczonych Kasi i Mariusza. Czy zagrozi ich związkowi…?

Wspólne obiadki Kasi i Łukasza w kolejnym sezonie serialu „Barwy szczęścia”

W „Barwach szczęścia” Kasia z Łukaszem już się rozwiedli, ale ich fani chcieliby, by do siebie wrócili. Nie jest to niemożliwe, zwłaszcza że nakręcono już sceny z nowego sezonu, w których gotują razem włoski obiad dla nich i Ksawerego (Bartosz Gruchot) – kroją pomidory, trą parmezan i skubią bazylię. Sadowski zresztą już nie pała do Agnieszki (Katarzyna Tlałka) żarem namiętności, a jeśli tak, to skrzętnie to ukrywa. Jej częste niezadowolenie i niechęć do wspólnego zamieszkania zaczynają skutkować jego coraz większym dystansem do niej.

Po wakacjach w „Barwach szczęścia” Mariusz będzie traktował Kasię po królewsku

We wrześniu w serialu „Barwy szczęścia” Mariusz zrobi wszystko, by nie tylko gonić króliczka, ale i go upolować, tak skutecznie, by został z nim na zawsze. Nie spocznie na laurach po tym, jak Kasia zgodzi się przyjąć od niego pierścionek zaręczynowy. Zwłaszcza kiedy zobaczy, jak chętnie narzeczona spędza czas z Łukaszem i jak świetnie się razem dogadują. Będzie wiedział, że aby przypieczętować narzeczeństwo ślubem, musi dwoić się i troić, dbając o to, by Kasi nie zabrakło ptasiego mleka. Stworzy w Brzezinach najbardziej romantyczny nastrój, na jaki będzie go stać i obsypie Górkę kwiatami. Ale czy to wystarczy…?