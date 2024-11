Barwy szczęścia. Będzie świąteczny odcinek specjalny? Gwiazdy serialu odsłoniły kulisy - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3078: Marysia wyleci ze szkoły? Hubert nie dotrze do zbuntowanej córki - ZDJĘCIA

Odcinek świąteczny "Barw szczęścia". Co planuje produkcja?

To zaskoczyłoby widzów. Czy TVP planuje świąteczny odcinek specjalny, ale tym razem w "Barwach szczęścia"? Przypomnijmy, że rok oraz dwa lata temu Polacy śledzili świąteczną odsłonę "M jak miłość". To właśnie Mostowiakowie oraz ich bliscy zagościli w wielu domach 24. grudnia, w Wigilię. Fabuła i scenariusz odbiegały od codziennych odcinków "M jak miłość", których emisja przypada na poniedziałek i wtorek. Była to świąteczna odsłona wątków ulubionych postaci, nie mająca wiele wspólnego z bieżącymi wydarzeniami.

Już wiadomo, że "M jak miłość" nie pojawi się w Święta Bożego Narodzenia w 2024 r., ale czy stacja TVP ma zamiar zaskoczyć wszystkich i wyemitować podobny format, ale tym razem wokół "Barw szczęścia"?

Gwiazdy "Barw szczęścia" w świątecznym klimacie

Katarzyna Glinka, czyli serialowa Kasia z "Barw szczęścia", podzieliła się z fanami zdjęciami z planu. Ubrana w czerwoną sukienkę, wśród świątecznych dekoracji, zapowiedziała kręcenie odświętnych odcinków.

No i poszło !!!!🎄🎄🧑‍🎄🎅🏻🎅🏻🎅🏻 Przygotowania do Świąt ruszyły 🔥Póki co tylko na planie @barwyszczescia.officialAle poczuliśmy już Świąteczny klimacik 😍 - zapisała aktorka pod postem ze świątecznego planu "Barw szczęścia".

Serialowa Kasia zapozowała m.in. z Aldoną (Elżbieta Romanowska), Asią Sokalską (Anna Gzyra-Augustynowicz) czy serialowym ukochanym Mariuszem (Rafał Cieszyński).

Fani dopytują o specjalny odcinek świąteczny "Barw szczęścia"

Widzowie hitu TVP2 od razu wyczuli temat i zaczęli podpytywać w komentarzach o odcinek specjalny. Niestety nie padła żadna konkretna odpowiedź co do tego, jak miałyby wyglądać Święta Bożego Narodzenia z "Barwami szczęścia". Na oficjalne ogłoszenie produkcji trzeba jeszcze poczekać.

Czyżby to zdjęcia do specjalnego świątecznego odcinka, " Wigilia w Barwach szczęścia" ? Byłoby super 😁 Piekna ta swiateczna sukienka, jak prezent 😍😍😍 cala Kasia piekna😍😍❤️ - piszą fani.