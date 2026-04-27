Nieznane reguły Hotelu Paradise. Uczestnik wyjawia, czego nie mogli robić

Zasady "Hotelu Paradise". Nie o wszystkim wiedzą widzowie

Nie da się ukryć, że widzowie „Hotelu Paradise” są coraz bardziej dociekliwi. Po emisji kolejnych odcinków zasypują uczestników pytaniami na Instagramie, próbując dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda życie w programie. Szczególne zainteresowanie budzą zasady, które nie zawsze są widoczne na ekranie.

Uczestnicy coraz częściej odnoszą się do kulis reality show i zdradzają, jak wygląda codzienność w hotelu. Wcześniej sporo emocji wzbudził temat tego, co dzieje się z osobami, które odpadają z programu. Teraz pojawiły się kolejne informacje, tym razem dotyczące zasad obowiązujących podczas nagrań.

Tego nie można robić w "Hotelu Paradise"

Nie jest tajemnicą, że w hotelu obowiązują określone reguły i ograniczenia. Przykładowo, widzowie nie zobaczą na ekranie palących uczestników. Wynika to z faktu, że do tego przeznaczona jest specjalna strefa poza zasięgiem kamer, dzięki czemu takie sytuacje nie trafiają do emisji.

To jednak nie wszystko. Jeden z uczestników 12. edycji zdecydował się ujawnić kolejną zasadę, o której wielu widzów mogło nie mieć pojęcia.

„W Hotelu było tak, że nie mogliśmy rozmawiać o backstagu i o osobach postronnych i takich, których nie dotyczy akurat program” – zrelacjonował Tobiasz. Jego wypowiedź uzupełnił Krystian, który doprecyzował, co dokładnie oznacza ten zakaz. „No tak, o operatorach, o produkcji, o tym, co się dzieje poza kamerami” – dodał.

Oznacza to, że uczestnicy muszą całkowicie skupić się na wydarzeniach rozgrywających się w hotelu i relacjach między sobą. Tematy związane z produkcją czy kulisami nagrań są wykluczone z rozmów, co pozwala utrzymać spójność programu i jego narrację. Takie zasady pokazują, że „Hotelu Paradise” to nie tylko emocje i relacje, ale także ściśle określone reguły, które mają wpływ na to, co ostatecznie widzą widzowie przed ekranami.