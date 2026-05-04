Hotel Paradise. Powrót Weroniki to dopiero początek. Inni także wrócą do hotelu! 

Duże zmiany w "Hotelu Paradise"

W "Hotelu Paradise" wydarzenia nabiorą jeszcze większego tempa. Już wiadomo, że w tym sezonie są powroty uczestników, którzy odpadli. Taką rewelacją zaskoczył Pan Lektor, który już jakiś czas temu zdradził, że jedną z uczestniczek, które pojawią się w willi, będzie Weronika.

Pan Lektor zdradza nie tylko powrót Weroniki

Pan Lektor znów przemówił i tym razem w mediach społecznościowych zasugerował, że powrót Weroniki to dopiero początek większych wydarzeń.

„(...) Ja koję nerwy przed nadchodzącym tygodniem. Pamiętacie jak mówiłem wam, kto wejdzie do hotelu paradise? No to właśnie wejdzie... ale to dopiero początek! To będzie preludium, a na to, co wydarzy się w hotelu to nie wystarczy taczka ashwagandy i wiadro melisy” – mówi mężczyzna w nagraniu na Instagramie.

Słowa te jasno sugerują, że widzów czeka seria zwrotów akcji i powrotów, które mogą całkowicie zmienić układ sił w programie. Najbardziej oczywisty wydaje się powrót Weroniki, jednak pojawiają się również spekulacje, że do gry mogą wrócić inni byli uczestnicy.

Będzie powrót Marty i Tobiasza?

Skoro powrót Weroniki wydarzy się już na pewno, można spekulować, że do gry powrócą także Tobiasz, a nawet Marta, choć na ten moment nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tych scenariuszy. Jedno jest pewne, najbliższe odcinki mogą przynieść przetasowania, których nikt w willi się nie spodziewa. Na rozwój wydarzeń trzeba jednak poczekać, bo jak zapowiada produkcja i sam lektor, to dopiero początek zmian w „Hotelu Paradise”.