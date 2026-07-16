Ranczo. Odmieniony Pietrek w nowym sezonie. Cezary Żak pokazał, co mu zrobią - WIDEO

Pietrek zmieni wygląd w nowym „Ranczu”

Zdjęcia i nagrania z planu nowych odcinków „Rancza” regularnie zdradzają kolejne szczegóły dotyczące bohaterów. Tym razem Cezary Żak, czyli serialowy Paweł i Piotr Kozioł, pokazał fanom kulisy pracy ekipy.

Na nagraniu z busa charakteryzacyjnego widać między innymi Piotra Pręgowskiego, który przygotowuje się do roli Pietrka. Obok niego pojawia się także doktor Wezół (Wojciech Wysocki), który również przechodzi nietypową metamorfozę. Szczególną uwagę przyciąga jednak wygląd Pietrka, jego fryzura i ozdoby we włosach od razu przypominają, że ten bohater nigdy nie bał się wyróżniać. Wszystko wskazuje na to, że w 11 sezonie Pietrek nadal pozostanie postacią z dużym dystansem do siebie i charakterystycznym stylem.

Pietrek z „Rancza” przeszedł niezwykłą drogę

Pietrek przez lata był jednym z najważniejszych bohaterów związanych ze słynną ławeczką w Wilkowyjach. Początkowo widzowie znali go jako prostolinijnego, trochę zagubionego mieszkańca wsi, który nie zawsze radził sobie z codziennością. Z czasem jego życie zaczęło się jednak bardzo zmieniać. Pietrek próbował swoich sił w biznesie muzycznym, a później odkrył w sobie wielkie ambicje. Jego marzeniem stała się kariera artysty, a szczególnie świat disco polo. Stworzył zespół Duo Spoko i próbował zdobyć popularność, co generalnie się udało.

Piotr Pręgowski znów na ławeczce w Wilkowyjach

Powrót Piotra Pręgowskiego do roli Pietrka to dla fanów „Rancza” jedna z najbardziej wyczekiwanych informacji. Aktor nie ukrywał radości z ponownego wejścia w świat Wilkowyj i spotkania z ekipą serialu. Po ponad 10 latach od zakończenia poprzedniego sezonu Pietrek wróci więc do miejsca, z którym widzowie najbardziej go kojarzą. Pytanie tylko, czy jego nowy wygląd będzie zapowiedzią kolejnej przemiany bohatera.

Nowy sezon „Rancza” ma przywrócić wiele elementów, za które widzowie pokochali serial. Jednym z nich jest oczywiście słynna ławeczka, przy której przez lata spotykali się mieszkańcy Wilkowyj. Pietrek, Hadziuk (Bogdan Kalus) i Solejuk (Sylwester Maciejewski) ponownie pojawią się w świecie „Rancza”, choć po upływie dekady ich życie z pewnością nie będzie wyglądało dokładnie tak samo.

Ranczo. Ważny apel Pietreka i młodego Solejuka w sprawie ławeczki