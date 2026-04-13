Uroczysko, odcinek 237: Groźny bandyta nagle zaczyna się dusić. Jego życie ląduje w rękach Zuzi

Fani serialu "Uroczysko" z pewnością nie mogli narzekać na nudę w ostatnim odcinku, który obfitował w zwroty akcji i nowe tajemnice. Zagrożenie dla Wróbla okazało się jak najbardziej realne, a znaleziony przez niego metaliczny przedmiot trafił w niepowołane ręce, komplikując i tak już napiętą sytuację. Tajemnicza postawa porucznika żandarmerii oraz pojawienie się w szpitalu kolejnych osób z identycznymi objawami tylko pogłębiły chaos, zwłaszcza gdy wyszło na jaw, że komisarz niechcący pokrzyżował misternie zaplanowaną operację. W międzyczasie, mimo zawodowej porażki, Filip poznał intrygującą współpracowniczkę, Monikę "Alex" Aleksandrowicz, która błyskawicznie ustaliła tożsamość ofiary. Poprzedni epizod zostawił nas z mnóstwem pytań i z niecierpliwością wyczekujemy, co przyniosą kolejne wydarzenia.

"Uroczysko" odc. 237 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku "Uroczyska" Zuzia stanie w obliczu nieoczekiwanego zagrożenia, gdy komplementujący ją groźny bandyta nagle zacznie się dusić. Posterunkowa wykaże się opanowaniem i uratuje mu życie, zawstydzając przy tym biernych mężczyzn i zyskując miano lokalnej bohaterki. Równocześnie stróże prawa z niepokojem obserwują czarującego Belmondo, który z jakiegoś powodu krąży wokół starszej pani Stelmach. Tymczasem pisarz, choć obiecuje Marii pierwszy egzemplarz swojej nowej książki, unika deklaracji wierności, co tylko wzmaga jej zazdrość o młodą turystkę. Na dodatek Alex zapisuje się na kurs podrywu, a Filip rozpoczyna poszukiwania tajemniczych ośmiu kilogramów banknotów.

"Uroczysko" odc. 237 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek "Uroczyska" zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Warto już teraz zaplanować sobie wieczór, aby nie przegapić kluczowych momentów w fabule. Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, gdzie i kiedy śledzić najnowsze wydarzenia w serialu, mamy dobrą wiadomość. Premierowa emisja 237. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie stacji TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który od lat przyciąga widzów idealnym połączeniem sielskiego klimatu z mrocznymi zagadkami kryminalnymi. W centrum wydarzeń znajduje się dynamiczny duet policjantów, Agata i Filip, których przeciwstawne charaktery tworzą mieszankę wybuchową, a jednocześnie niezwykle skuteczną w rozwiązywaniu spraw. To właśnie turyści, szukający spokoju w malowniczej miejscowości, często przywożą ze sobą kłopoty i tajemnice. Serial zgrabnie splata dwuodcinkowe wątki śledcze z prywatnym życiem bohaterów, tworząc historię, od której trudno się oderwać. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)