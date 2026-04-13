Uroczysko, odcinek 237: Groźny bandyta nagle zaczyna się dusić. Jego życie ląduje w rękach Zuzi

2026-04-13 10:57

Przed nami 237. odcinek serialu 'Uroczysko', w którym emocje sięgną zenitu! Zuzia udowodni swoją odwagę w zaskakujących okolicznościach, ratując życie przestępcy i zyskując miano lokalnej bohaterki. Tymczasem bacznie obserwujemy poczynania tajemniczego adoratora pani Stelmach oraz szalone poszukiwania Filipa, który próbuje odnaleźć zaginione kilogramy banknotów.

Trzech mężczyzn siedzi przy biurku w biurze, rozmawiając. Jeden z nich, brodaty, w koszuli w kratę, wskazuje coś palcem na blacie. Kontekst artykułu Uroczysko odc. 237 sugeruje, że to scena z serialu. Więcej informacji o serialach znajdziesz na Super Seriale.

i

Autor: TV4/ Materiały prasowe Trzech mężczyzn siedzi przy biurku w biurze, rozmawiając. Jeden z nich, brodaty, w koszuli w kratę, wskazuje coś palcem na blacie. Kontekst artykułu "Uroczysko" odc. 237 sugeruje, że to scena z serialu. Więcej informacji o serialach znajdziesz na Super Seriale.

Fani serialu "Uroczysko" z pewnością nie mogli narzekać na nudę w ostatnim odcinku, który obfitował w zwroty akcji i nowe tajemnice. Zagrożenie dla Wróbla okazało się jak najbardziej realne, a znaleziony przez niego metaliczny przedmiot trafił w niepowołane ręce, komplikując i tak już napiętą sytuację. Tajemnicza postawa porucznika żandarmerii oraz pojawienie się w szpitalu kolejnych osób z identycznymi objawami tylko pogłębiły chaos, zwłaszcza gdy wyszło na jaw, że komisarz niechcący pokrzyżował misternie zaplanowaną operację. W międzyczasie, mimo zawodowej porażki, Filip poznał intrygującą współpracowniczkę, Monikę "Alex" Aleksandrowicz, która błyskawicznie ustaliła tożsamość ofiary. Poprzedni epizod zostawił nas z mnóstwem pytań i z niecierpliwością wyczekujemy, co przyniosą kolejne wydarzenia.

"Uroczysko" odc. 237 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku "Uroczyska" Zuzia stanie w obliczu nieoczekiwanego zagrożenia, gdy komplementujący ją groźny bandyta nagle zacznie się dusić. Posterunkowa wykaże się opanowaniem i uratuje mu życie, zawstydzając przy tym biernych mężczyzn i zyskując miano lokalnej bohaterki. Równocześnie stróże prawa z niepokojem obserwują czarującego Belmondo, który z jakiegoś powodu krąży wokół starszej pani Stelmach. Tymczasem pisarz, choć obiecuje Marii pierwszy egzemplarz swojej nowej książki, unika deklaracji wierności, co tylko wzmaga jej zazdrość o młodą turystkę. Na dodatek Alex zapisuje się na kurs podrywu, a Filip rozpoczyna poszukiwania tajemniczych ośmiu kilogramów banknotów.

"Uroczysko" odc. 237 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek "Uroczyska" zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Warto już teraz zaplanować sobie wieczór, aby nie przegapić kluczowych momentów w fabule. Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, gdzie i kiedy śledzić najnowsze wydarzenia w serialu, mamy dobrą wiadomość. Premierowa emisja 237. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie stacji TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który od lat przyciąga widzów idealnym połączeniem sielskiego klimatu z mrocznymi zagadkami kryminalnymi. W centrum wydarzeń znajduje się dynamiczny duet policjantów, Agata i Filip, których przeciwstawne charaktery tworzą mieszankę wybuchową, a jednocześnie niezwykle skuteczną w rozwiązywaniu spraw. To właśnie turyści, szukający spokoju w malowniczej miejscowości, często przywożą ze sobą kłopoty i tajemnice. Serial zgrabnie splata dwuodcinkowe wątki śledcze z prywatnym życiem bohaterów, tworząc historię, od której trudno się oderwać. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Katarzyna Ucherska (jako Agata)
  • Antoni Królikowski (jako Filip)
  • Julita Koper (jako Zuza)
  • Jakub Dąbrowski (jako Olek)
  • Anna Iberszer (jako Laura)
  • Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)
  • Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Michał)
  • Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)
  • Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)
  • Honorata Witańska (jako Anka)
