Sprawiedliwi. Trójmiasto, odcinek 133: Ofiara gwałtu walczy o życie, a rysopis napastnika wskazuje na krewnego jej oprawcy

W serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" ostatnio działo się naprawdę sporo, a napięcie sięgnęło zenitu, zwłaszcza w wątku Białej. Bohaterka stanęła przed trudnym zadaniem zeznawania w procesie Świra, brata gangstera Jóźwiaka, jednak sprawy mocno się skomplikowały. Tuż przed rozprawą prokurator Piłat zaszantażował ją, grożąc ujawnieniem tajemnic dotyczących śmierci jej męża. Jakby tego było mało, ludzie przestępcy odbili więźnia i w powstałym chaosie porwali Białą. Podczas gdy komenda ruszyła z oficjalną obławą, Siwy i Barabasz rozpoczęli własną, ryzykowną grę z bandytami, co z pewnością będzie miało swoje konsekwencje.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 133 - streszczenie

W najnowszym odcinku detektywi Gzymski i Dąbek zajmą się sprawą brutalnego pobicia piętnastoletniej Natalii Nurkowskiej. Dziewczyna z ciężkim urazem czaszki walczy o życie w szpitalu, a jej ojciec utrzymuje, że nie miała żadnych wrogów. Śledczy odkrywają jednak mroczny sekret z przeszłości nastolatki – pół roku wcześniej została zgwałcona przez Adama Rawskiego, który obecnie przebywa w więzieniu. Sprawę komplikuje fakt, że brat skazańca, Gabriel, publicznie oskarżał Natalię o kłamstwo. Niespodziewanie w dochodzeniu pojawia się nowy trop, gdy zgłasza się świadek poprzedniego ataku na dziewczynę, a jego opis sprawcy wskazuje na krewnego osadzonego gwałciciela.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 133 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejną dawkę emocji i kryminalnych zagadek z Trójmiasta. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle interesująco, a losy pobitej nastolatki i śledztwo prowadzone przez detektywów z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Aby nie przegapić rozwiązania tej skomplikowanej sprawy, warto zarezerwować sobie czas na seans. Premierowa emisja 133. odcinka "Sprawiedliwych. Trójmiasto" odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Serial "Sprawiedliwi. Trójmiasto" to opowieść o losach specjalnie powołanej, elitarnej jednostki policji, której celem jest walka z przestępczością zorganizowaną. Funkcjonariusze pod dowództwem nadinspektora "Musashiego" Gołaszewskiego mierzą się z najgroźniejszymi kryminalistami, rozpracowując siatki przemytnicze i mafijne układy. W świecie, w którym działają, nic nie jest czarno-białe, a by dopaść sprawców, często muszą naginać przepisy i działać na granicy prawa. To właśnie ta dynamiczna akcja i niejednoznaczni moralnie bohaterowie przyciągają fanów przed telewizory. W serialu występują m.in.:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)