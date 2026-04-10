Szpital św. Anny, odcinek 109: dyrektor Strecker i Sabina spędzają wspólnie wieczór po rozmowie o przyszłości szpitala

Emocje w serialu "Szpital św. Anny" sięgnęły zenitu, a ostatnie wydarzenia poruszyły zarówno sferę zawodową, jak i prywatną naszych ulubionych bohaterów. Tomek wraz z zespołem ratowników stanął przed medyczną zagadką, próbując pomóc mężczyźnie, który uległ wypadkowi podczas przygotowywania rocznicowej niespodzianki dla żony, a którego stan pogarszał się z powodu podejrzenia kontaktu z toksynami. W życiu Zyty również zaszły spore zmiany, bo gdy jej ojciec przeprowadził się do Ojcowa, w jej domu zamieszkał Paweł. Nie zabrakło też wątków miłosnych, w których dr Orłowicz skutecznie zachęciła Bończyka do zaproszenia Niny na randkę. Wieczór zakończył się dla Zyty sporym zaskoczeniem, gdy Paweł wprost poruszył temat ich zaręczyn. Wygląda na to, że prywatne rewolucje dopiero nabierają tempa, a kolejne decyzje bohaterów mogą wszystko zmienić.

"Szpital św. Anny" odc. 109 - streszczenie

Nadchodzący odcinek "Szpitala św. Anny" przyniesie wiele dramatycznych wydarzeń zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym bohaterów. Na oddział trafi młody sportowiec, który zasłabnie podczas gry w siatkówkę; jego problemy z krążeniem będą wymagały natychmiastowej opieki dr Piotrowskiej na kardiologii. Równocześnie dr Krawczyk na oddziale ratunkowym zmierzy się z niezwykle trudnym przypadkiem – ciężarną osiemnastolatką z raną kłutą brzucha, rozpoczynając walkę o życie matki i jej nienarodzonego dziecka. W tle tych medycznych wyzwań Kaja będzie o krok od sfinalizowania kontraktu na produkcję opaski kardiologicznej, jednak napotka przeszkodę w postaci braku kontaktu z Kajetanem, który jest niezbędny do opłacenia zaliczek. Tymczasem relacje osobiste również nabiorą tempa: dyrektor Strecker i Sabina spędzą wspólnie wieczór po rozmowie o przyszłości szpitala, a Wojtek, mając dzień wolny, zostanie na kolacji u Hanki.

"Szpital św. Anny" odc. 109 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój kluczowych wątków i rozwiązanie dramatycznych sytuacji z życia bohaterów. Nadchodzące wydarzenia w szpitalu zapowiadają kolejną dawkę intensywnych emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, których nie można przegapić. Aby być na bieżąco z losami personelu medycznego i ich pacjentów, warto zanotować sobie termin emisji w kalendarzu. Premierowy, 109. odcinek serialu "Szpital św. Anny" zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to produkcja, która od lat gromadzi przed ekranami wiernych widzów, śledzących losy personelu medycznego z krakowskiego szpitala. Serial w poruszający sposób splata wątki zawodowe, gdzie lekarze codziennie walczą o ludzkie życie, z ich osobistymi dylematami, radościami i dramatami. To przede wszystkim opowieść o sile kobiecej przyjaźni i solidarności w obliczu najtrudniejszych wyzwań. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)