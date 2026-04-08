Szpital św. Anny, odcinek 107: Kaśka otrzymuje dobre wieści od prawniczki. Marta rozpoczyna nową pracę

W ostatnim odcinku serialu "Szpital św. Anny" emocje sięgnęły zenitu, a korytarze placówki ponownie tętniły życiem i dramatycznymi historiami. Widzowie byli świadkami walki o życie 7-letniego chłopca znalezionego w lesie w stanie hipotermii, podczas gdy jego pijany ojciec również trafił pod opiekę lekarzy. Na SOR zgłosiła się także pracownica kancelarii, która mimo konieczności pilnej operacji odmawiała leczenia z powodu ważnej wideokonferencji. W życiu personelu również nie brakowało napięć, gdyż Daria obawiała się obecności Ireny na swojej konferencji, martwiąc się o jej problem z alkoholem. Na zawodowym froncie Marta wdała się w ostry spór ze Streckerem po zapoznaniu się z nowymi, zaskakującymi warunkami kontraktu, a stażysta Sylwek zaczął poważnie wątpić w swoją przyszłość w szpitalu. Po tylu dramatycznych wydarzeniach pozostaje pytanie, jakie nowe wyzwania czekają na bohaterów.

"Szpital św. Anny" odc. 107 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku personel szpitalnego oddziału ratunkowego zmierzy się z dramatycznymi skutkami pożaru, w którym ucierpiała cała rodzina, w tym kobieta w ciąży. Jej matka jest w najcięższym stanie, z licznymi poparzeniami i podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla, a o spowodowanie tragedii oskarża ją zięć, sugerując demencję. Jednak dociekliwość Sylwka okaże się kluczowa dla postawienia trafnej diagnozy. Równolegle Kaśka otrzyma dobre wieści od prawniczki, lecz jej radość zostanie przyćmiona przez tajemnicze zniknięcie Bartka oraz odnalezienie w sieci hejterskich komentarzy na swój temat. Ponadto na oddział trafi 16-letni cukrzyk, który nie radzi sobie z ograniczeniami choroby, a Marta rozpocznie nową pracę.

"Szpital św. Anny" odc. 107 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów personelu i pacjentów krakowskiej placówki. Nadchodzący epizod zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, łącząc w sobie skomplikowane przypadki medyczne z osobistymi dramatami głównych bohaterek. Z pewnością wielu widzów zastanawia się, kiedy będą mogli ponownie zanurzyć się w świat swoich ulubionych postaci. Premierowa emisja 107. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się w środę, 15 kwietnia 2026, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to produkcja, która od samego początku skradła serca widzów, wciągając ich w wir medycznych zagadek i życiowych perypetii. Fabuła koncentruje się na losach lekarek z krakowskiego szpitala, które każdego dnia muszą godzić wymagającą pracę ratowania życia z prywatnymi dylematami. Serial w poruszający sposób pokazuje siłę kobiecej przyjaźni i solidarności w obliczu najtrudniejszych wyzwań. W serialu występują m.in.: