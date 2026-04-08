Klan, odcinek 4695: Norbert zdradza przyjacielowi, że razem z Sandrą zastanawiają się nad ponownym ślubem

Ostatnie wydarzenia w serialu "Klan" przyniosły sporo emocji i nowych wyzwań dla naszych ulubionych bohaterów. W sferze prywatnej nie brakowało napięć, zwłaszcza gdy Mariusz skomentował nietypowe zachowanie syna, a Kornel obraził się na żonę z powodu propozycji od Barbary. W tym samym czasie Norbert odważył się na szczere wyznanie, prosząc Sandrę o drugą szansę, choć ona sama zmagała się z wątpliwościami co do swojego wyglądu po operacji. Równolegle w świecie biznesu Jerzy ze wspólnikami planowali, jak odzyskać utracony kontrakt, podczas gdy Ula testowała jedną z tras rowerowych mających promować hotel. Nie zabrakło też pozytywnych akcentów, bo Skoczek pochwalił się planem budowy domu dla rodziny, a Anna odebrała tajemnicze pismo z urzędu. Wygląda na to, że decyzje podjęte przez postacie będą miały kluczowe znaczenie w najbliższych dniach.

"Klan" odc. 4695 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Anna i jej najbliżsi będą mocno zaniepokojeni planami poszerzenia drogi, która biegnie tuż obok ich domu. W tym samym czasie Iwona postanowi upewnić się, czy Witek wciąż jest zdecydowany przekazać darowiznę na rzecz Teosia. W firmie Jerzego niespodziewanie pojawi się Skoczek z zamiarem rozpoczęcia budowy, jednak ich rozmowę zakłóci kurier z kwiatami dla Franczeski od tajemniczego nadawcy. Norbert zdradzi przyjacielowi, że razem z Sandrą poważnie zastanawiają się nad ponownym ślubem, a Miłosz będzie się spieszył, by zdążyć sfilmować próbę flamenco Roksi. Z kolei Kornel, siedząc w kawiarni, zauważy influencerkę Ostrą nagrywającą coś telefonem i postanowi do niej podejść.

"Klan" odc. 4695 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani sagi rodu Lubiczów z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji i zwrotów akcji. Najnowsze perypetie ulubionych bohaterów przyniesie nadchodzący odcinek popularnej telenoweli. Warto już teraz zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić premierowych wydarzeń z życia rodziny. Emisja 4695. odcinka serialu "Klan" odbędzie się w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który od ponad ćwierćwiecza gości w domach milionów widzów. Saga rodu Lubiczów wciąż przyciąga przed ekrany, opowiadając o uniwersalnych problemach, radościach i smutkach, z którymi może utożsamić się każdy z nas. Serial doskonale łączy wątki obyczajowe z codziennymi wyzwaniami, co jest kluczem do jego nieprzemijającej popularności. Za sukcesem produkcji stoi również plejada znakomitych aktorów, którzy od lat wcielają się w kultowe postacie. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: