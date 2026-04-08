Klan, odcinek 4695: Norbert zdradza przyjacielowi, że razem z Sandrą zastanawiają się nad ponownym ślubem

2026-04-08 9:14

Przed nami 4695. odcinek serialu Klan, w którym emocji z pewnością nie zabraknie! Niespodziewana przesyłka dla Franceski wywoła lawinę pytań, a plany budowy nowej drogi zburzą spokój Anny i jej bliskich. Tymczasem Norbert zaskoczy wszystkich swoimi ponownymi planami matrymonialnymi wobec Sandry. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się u Lubiczów!

Autor: TVP/ Materiały prasowe

Ostatnie wydarzenia w serialu "Klan" przyniosły sporo emocji i nowych wyzwań dla naszych ulubionych bohaterów. W sferze prywatnej nie brakowało napięć, zwłaszcza gdy Mariusz skomentował nietypowe zachowanie syna, a Kornel obraził się na żonę z powodu propozycji od Barbary. W tym samym czasie Norbert odważył się na szczere wyznanie, prosząc Sandrę o drugą szansę, choć ona sama zmagała się z wątpliwościami co do swojego wyglądu po operacji. Równolegle w świecie biznesu Jerzy ze wspólnikami planowali, jak odzyskać utracony kontrakt, podczas gdy Ula testowała jedną z tras rowerowych mających promować hotel. Nie zabrakło też pozytywnych akcentów, bo Skoczek pochwalił się planem budowy domu dla rodziny, a Anna odebrała tajemnicze pismo z urzędu. Wygląda na to, że decyzje podjęte przez postacie będą miały kluczowe znaczenie w najbliższych dniach.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Klan" odc. 4695 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Anna i jej najbliżsi będą mocno zaniepokojeni planami poszerzenia drogi, która biegnie tuż obok ich domu. W tym samym czasie Iwona postanowi upewnić się, czy Witek wciąż jest zdecydowany przekazać darowiznę na rzecz Teosia. W firmie Jerzego niespodziewanie pojawi się Skoczek z zamiarem rozpoczęcia budowy, jednak ich rozmowę zakłóci kurier z kwiatami dla Franczeski od tajemniczego nadawcy. Norbert zdradzi przyjacielowi, że razem z Sandrą poważnie zastanawiają się nad ponownym ślubem, a Miłosz będzie się spieszył, by zdążyć sfilmować próbę flamenco Roksi. Z kolei Kornel, siedząc w kawiarni, zauważy influencerkę Ostrą nagrywającą coś telefonem i postanowi do niej podejść.

"Klan" odc. 4695 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani sagi rodu Lubiczów z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji i zwrotów akcji. Najnowsze perypetie ulubionych bohaterów przyniesie nadchodzący odcinek popularnej telenoweli. Warto już teraz zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić premierowych wydarzeń z życia rodziny. Emisja 4695. odcinka serialu "Klan" odbędzie się w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

Tak dziś wygląda Ula z Klanu. Aleksandra Niżyńska ma 40 lat i zajmuje się czymś zupełnie innym
"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który od ponad ćwierćwiecza gości w domach milionów widzów. Saga rodu Lubiczów wciąż przyciąga przed ekrany, opowiadając o uniwersalnych problemach, radościach i smutkach, z którymi może utożsamić się każdy z nas. Serial doskonale łączy wątki obyczajowe z codziennymi wyzwaniami, co jest kluczem do jego nieprzemijającej popularności. Za sukcesem produkcji stoi również plejada znakomitych aktorów, którzy od lat wcielają się w kultowe postacie. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
  • Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
  • Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
  • Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
  • Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
  • Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Polecany artykuł:

Pierwsza miłość, odcinek 4196: To koniec małżeństwa Marysi i Kacpra? Kacper pod…