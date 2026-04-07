Szpital św. Anny, odcinek 105: Maciek staje przed wielką szansą zawodową, ale wszystko przerywa telefon o zniknięciu jego syna - ZDJĘCIA

Emocje w "Szpitalu św. Anny" znów sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam zarówno nowych twarzy, jak i kolejnych życiowych dylematów dobrze znanych bohaterów. Na SOR-ze zadebiutował stażysta Sylwester Bosacki, który razem z Mirkiem zajął się pacjentką-wróżką, a jej tajemnicze przepowiednie poruszyły nie tylko lekarzy, ale także zajętą projektem opaski kardiologicznej Kaję. W tym samym czasie Marta przeżywała zawodowy kryzys i rozważała rezygnację z pracy w karetce, a Sergiusz musiał zmierzyć się z nowym rywalem o względy Niny. Jakby tego było mało, wieczór zakończył się dla Kai nieprzyjemną nutą zazdrości, gdy zastała w domu Wojtka grającego na konsoli z Hanką. Tyle zawirowań w życiu prywatnym i zawodowym sprawia, że kolejne wydarzenia w szpitalu zapowiadają się niezwykle interesująco.

"Szpital św. Anny" odc. 105 - streszczenie

Przed rozpoczęciem dyżuru dyrektor Strecker odbywa rozmowę z Maćkiem Bilewiczem, co wywołuje rozczarowanie u świadka tej sceny, Łukasza Wrońskiego. Wkrótce na oddział kardiologii trafia 35-letni piłkarz, który doznał zatrzymania krążenia w trakcie treningu, a jego przypadkiem zajmuje się doktor Wroński. Sportowiec obawia się końca kariery i jednocześnie podejrzewa swoją żonę o zdradę. W tym samym czasie doktor Rogowski, wspierany przez stażystę, zajmuje się 23-latkiem, który uległ wypadkowi w stolarni i martwi się o byt swojej ciężarnej partnerki. Sytuację komplikuje pogarszający się stan młodego mężczyzny, u którego lekarze podejrzewają guza, a także niespodziewane problemy osobiste Maćka, który dowiaduje się o zniknięciu syna ze szkoły. Na domiar złego, do szpitala przychodzi Krzysztof Wroński, który spotyka syna skarżącego się na konflikt z ordynatorem Zychowiczem.

"Szpital św. Anny" odc. 105 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów personelu i pacjentów krakowskiej placówki. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno nowe wyzwania medyczne, jak i osobiste dramaty głównych bohaterów. Widzowie, którzy chcą być na bieżąco z intrygami i zwrotami akcji, powinni zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 105. odcinek serialu "Szpital św. Anny" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial, który od samego początku skradł serca widzów, wciągając ich w świat medycznych zagadek i prywatnych perypetii bohaterek. Produkcja w unikalny sposób łączy wątki obyczajowe z napięciem towarzyszącym ratowaniu ludzkiego życia, a wszystko to na tle malowniczego Krakowa. To opowieść o sile kobiet, przyjaźni i trudnych wyborach, które sprawiają, że z zapartym tchem śledzimy każdy kolejny odcinek. W serialu występują między innymi: