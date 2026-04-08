Sprawiedliwi. Trójmiasto, odcinek 131: Na parkingu komendy dochodzi do dramatycznego zdarzenia. Zjawia się tam dawny znajomy Musashiego z raną postrzałową

Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" z pewnością dostarczył fanom solidnej dawki emocji, skupiając się na osobistym dramacie komisarz Białej. Wszystko zaczęło się, gdy policjantka rozpoczęła poszukiwania zaginionej Sandry Kotelskiej, córki swojej przyjaciółki, a niepokojące znalezisko w postaci zakrwawionego prześcieradła tylko zaogniło sytuację. Pierwszy trop zaprowadził ją do byłego partnera dziewczyny, Marcela, który twierdził, że ta zostawiła go dla bogatego Andrzeja Stefańskiego. Sprawa skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy okazało się, że biznesmen również zniknął bez śladu. W tle tych dramatycznych wydarzeń Biała próbowała odbudować relację z własną córką, jednak intensywne śledztwo po raz kolejny wystawiło ich więź na ciężką próbę. Z tyloma niewiadomymi na horyzoncie, czego możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 131 - streszczenie

Na parkingu komendy dochodzi do dramatycznego zdarzenia, gdy zjawia się tam dawny znajomy Musashiego, Kant, z raną postrzałową. Mężczyzna, zanim traci przytomność, zdążył jedynie podać policjantom adres pewnego mieszkania. Na miejsce udają się Szreder i Kiszczak, którzy w zdewastowanym lokalu odnajdują zwłoki Pawła „Dantego” Jaroszewskiego. Jak się okazuje, zamordowany był fałszerzem kasynowych żetonów i niedawno ukradł ćwierć miliona złotych. Kant ścigał go, ponieważ wyłudzone pieniądze miały być przeznaczone na leczenie dziecka córki jego przyjaciela. Szybko staje się jasne, że ta sprawa ma drugie dno i nic nie jest takie, jakim się wydaje na pierwszy rzut oka.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 131 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się najnowszego odcinka i dalszego rozwoju skomplikowanego śledztwa. Nadchodzący epizod zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie wieczór na seans. Wszystkich miłośników kryminalnych zagadek z Trójmiasta zapraszamy przed telewizory. Premierowa emisja 131. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się w środę, 15 kwietnia 2026, o godzinie 21:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Serial "Sprawiedliwi. Trójmiasto" od początku trzyma w napięciu, śledząc losy elitarnej jednostki policji walczącej z przestępczością zorganizowaną. Dowodzona przez "Musashiego" grupa specjalistów mierzy się ze światem narkotyków, handlu bronią i ludźmi, często naginając przepisy, by dorównać brutalności przestępców. Każda sprawa to skomplikowana układanka, w której zatrzymanie jednego sprawcy to dopiero początek drogi do rozbicia całej siatki kryminalnej. To właśnie ta złożoność i niejednoznaczne moralnie wybory bohaterów sprawiają, że fani tak chętnie śledzą ich losy. W serialu występują m.in.: